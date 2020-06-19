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COVID-19: власти Китая должны защищать, а не наказывать информаторов, — эксперты

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Самая большая проблема в Китае - местные органы власти боятся, что эпидемии могут повлиять на социальную стабильность

По мнению некоторых экспертов, последние планы Китая по восстановлению системы контроля заболеваний не способны предотвратить будущие вспышки коронавируса., информирует enovosty.com/news.

COVID-19: власти Китая должны защищать, а не наказывать информаторов, — эксперты

Волонтеры из команды спасателей Blue Sky в защитных костюмах дезинфицируют рынок Нангонг после новой вспышки коронавирусной болезни (COVID-19) в Пекине, Китай, 18 июня 2020 года. Снимок сделан 18 июня 2020 года. REUTERS / Carlos Гарика Роулинс

Реформы, объявленные в конце мая, не устраняют все недостатки, выявленные новым коронавирусом, и не решают проблемы секретности и цензуры, которые, по мнению многих экспертов, превратили изолированную вспышку в центральном китайском городе Ухань в пандемию.

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«Самая большая проблема в Китае — местные органы власти боятся, что эпидемии могут повлиять на социальную стабильность», — сказал Ян Гунхуань, бывший заместитель руководителя Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний в Пекине. «Поэтому они не хотят, чтобы репортеры говорили, и не хотят, чтобы люди, подобные врачу Ли Вэньлян, говорили».

Ли Вэньлян, врач из Ухани, получил выговор от полиции за «распространение слухов», когда он пытался поднять тревогу по поводу болезни, от которой он впоследствии умер.

Власти Китая ждали 16 дней, чтобы закрыть Ухань, после того как новый коронавирус был впервые обнаружен в начале января. В этом месяце министр здравоохранения Ма Сяовэй признал, что борьба с обузданием вируса «обнажила некоторые проблемы и недостатки», не раскрывая подробностей.

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Чтобы устранить недостатки, Пекин заявил, что предоставит сотням Центров по контролю заболеваний (CDC), которые координируют общественное здравоохранение по всей стране, больше возможностей для выявления и быстрого реагирования на новые вспышки и предоставит им лучший доступ к больницам и клиникам.

«Из вспышки SARS (тяжелого острого респираторного синдрома) и вспышки COVID очень ясно видно, что политические, институциональные факторы усложнили и поставили под угрозу способность всего правительства справиться со вспышкой», — сказал Янчжун Хуан, эксперт по общественному здравоохранению.

В Китае зарегистрировано более 80 000 случаев и 4634 случаев смерти от COVID-19. Борьба с вирусом в стране снова находится в центре внимания после того, как в Пекине за последнюю неделю или около того было зарегистрировано более 180 новых случаев, больше всего в городе с февраля.

По данным Китая, первый случай аномальной пневмонии был диагностирован в Ухани в конце декабря, а новый коронавирус был идентифицирован как причина 7 января.

Власти Китая закрыли Ухань 23 января, но одно исследование показало, что они могли бы сократить количество случаев на целых 95%, если бы это было сделано двумя неделями ранее.

Китай также не смог ответить на призывы консультантов и экспертов в области здравоохранения о создании более независимой системы CDC, способной быстрее реагировать на новые риски для здоровья.

«CDC должны иметь возможность проводить объективные, независимые расследования после получения информации об эпидемии», — сказал Ван Ченгуан, профессор права Университета Цинхуа, который работал в китайском консультативном комитете по борьбе с коронавирусом.

Он сказал, что CDC были усилены после вспышки атипичной пневмонии в 2002-2003 гг., но беспечность местных органов власти привела к их ослаблению с течением времени: «Спустя 17 лет все, кажется, уже успокоились, и некоторые функции CDC были ослаблены».

После SARS Китай ослабил ограничения государственной тайны, установив онлайновую систему отчетности в режиме реального времени, предназначенную для быстрого обнаружения новых вспышек. Система охватила почти все больницы и клиники страны к 2007 году.

Но многие улучшения оказались временными, и Ухань повторил многие из тех же ошибок, допущенных во время атипичной пневмонии, когда местные власти скрывали плохие новости, а не действовали немедленно.

Китаю необходимо улучшить поток информации и не дать местным лидерам подвергать цензуре граждан и журналистов, сказал Хуан, который изучал реакцию Китая на эпидемии в течение последних 20 лет.

Он также должен защищать, а не наказывать информаторов и положить конец цензуре в социальных сетях, учитывая, что онлайн-публикации часто являются самыми ранними источниками информации об инфекционных заболеваниях.

«Это, вероятно, будет более эффективным, чем просто сосредоточиться на инвестировании в модернизацию технологий или усиление авторитета CDC», — сказал он.

Источник: REUTERS


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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