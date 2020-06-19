«Горько видеть, как часть истории уходит в прошлое»: на Аляске эвакуируют знаменитую достопримечательность

Главная » Последние новости » Новости мира » "Горько видеть, как часть истории уходит в прошлое": на Аляске эвакуируют знаменитую достопримечательность "Горько видеть, как часть истории уходит в прошлое": на Аляске эвакуируют знаменитую достопримечательность

Закрыть Отправить

На Аляске эвакуируют автобус, который стал знаменитым благодаря кинофильму "Into the Wild"

Из-за проблем с безопасностью на Аляске эвакуируют автобус «Into the Wild» («В дикий мир»). Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Администрация Аляски эвакуировала с Национального парка Денали автобус, ставший знаменитым благодаря книге 1996 года «Into the Wild» и одноименному фильму 2007 года. Автобус привлекал внимание сотни туристов

По словам официальных лиц, слишком много людей подвергали себя риску из-за экскурсии к автобусу. «Мы призываем людей быть осторожными в диких районах Аляски. Мы понимаем, что этот автобус пользуется большой популярностью у туристов», — сказала комиссар по природным ресурсам Аляски Корри Фейдж.

Читайте: В сети появилось видео ажиотажа на границе из-за возвращения заробитчан в Украину (ВИДЕО)

«Однако этот заброшенный и ржавый автобус требует опасных и дорогостоящих спасательных работ. Что еще более важно, это стоило жизни некоторым посетителям», — сказал Фейдж. За прошедшие годы несколько человек, которые шли к автобусу, получили травмы или погибли. Двое утонули при переправе через реку. В апреле потерявшийся бразильский турист был эвакуирован. Также пятеро итальянских туристов были спасены.

Местный мэр назвал эвакуацию автобуса «большим облегчением». «Для общественной безопасности мы знаем, что это правильно», — сказал мер Денали Клэй Уолкер. «В то же время, это часть нашей истории. И немного горько видеть, как часть нашей истории уходит в прошлое», — говорит Уолкер