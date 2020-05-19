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Риск распада еврозоны отсутствует, — Лагард

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Кристин Лагард сообщила, что на фоне существующего кризиса риск распада еврозоны отсутствует

Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард сообщила, что на фоне существующего кризиса, вызванного пандемией COVID-19, риск распада еврозоны отсутствует, информирует enovosty.com/news.

Лагард отметила, что сейчас «речь не идет о кризисе, который вызван проблемами в финансовым секторе или секторе недвижимости». «Также не идет речь о разногласиях между странами из-за неэффективной экономической политики. Это симметричный шок, который поражает все экономики одновременно. Чтобы защитить здоровье своих граждан, европейские правительства решили частично закрыть свои границы и поставить экономические барьеры.

Риск распада еврозоны отсутствует, — Лагард

Поэтому важно, чтобы все страны перезагрузились и эффективно использовали все имеющиеся в их распоряжении ресурсы», — говорит председатель Европейского центробанка

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Относительно возможного риска для евро, то Лагард подчеркнула, что риска для существования евро нет, так как нахождение евро в обращении является обязательным критерием конвергенции, установленным Договором о Европейском союзе


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 47

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