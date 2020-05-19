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Когда обувь смогла «заговорить»: в центре Лондона прошла трогательная акция протеста (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Когда обувь смогла "заговорить": в центре Лондона прошла трогательная акция протеста (ФОТО)
 
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Активисты «Восстания против вымирания» выстроили обувь по всей площади и развернули плакат с надписью «Covid Today> Climate Tomorrow> Act Now».

Климатические активисты разместили более 2000 пар детской обуви в аккуратных рядах на  Трафальгарской площади в Лондоне в понедельник, чтобы потребовать от британского правительства прекратить спасать углеродоемкие отрасли, которые загрязняют окружающую среду., информирует enovosty.com/news.

Активисты «Восстания против вымирания» выстроили обувь по всей площади и развернули плакат с надписью «Covid Today> Climate Tomorrow> Act Now».

«»Восстание» призывает правительство принять меры в связи с климатическим кризисом во время восстановления после пандемии коронавируса, чтобы дети и молодежь не пострадали от еще более глубокого кризиса», — сказали активисты.

Когда обувь смогла «заговорить»: в центре Лондона прошла трогательная акция протеста (ФОТО) Когда обувь смогла «заговорить»: в центре Лондона прошла трогательная акция протеста (ФОТО)

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Обувь, расставленная на асфальте почти пустынной центральной части Лондона, была пожертвована людьми по всему городу и будет передана Shoe Aid по окончании акции.

«Восстание против вымирания» хочет вовремя внести существенные изменения в политическую, экономическую и социальную структуру современного мира, чтобы предотвратить разрушения, предсказанные учеными, изучающими изменение климата.

Когда обувь смогла «заговорить»: в центре Лондона прошла трогательная акция протеста (ФОТО) Когда обувь смогла «заговорить»: в центре Лондона прошла трогательная акция протеста (ФОТО)

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Активисты заявляют, что хотят, чтобы ненасильственное гражданское неповиновение вынудило правительства сократить выбросы углерода и предотвратить климатический кризис, который, по их словам, приведет к голоду и социальному краху.

«Многие молодые люди задыхаются от страха перед тем, что может произойти, и теперь, когда эта пандемия пройдет, возможно, другие начнут понимать наш страх перед будущим», — сказал Поппи Силк, 19-летний активист из «Восстания против вымирания».

Когда обувь смогла «заговорить»: в центре Лондона прошла трогательная акция протеста (ФОТО)

«Даже в период выздоровления от этого заболевания, вызвавшего пандемию, мы должны двигаться по правильному пути, чтобы предотвратить будущие кризисы», — сказал Силк.

Источник: Reuters


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 203

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