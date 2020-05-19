Китай собирается наращивать военный бюджет, несмотря на пандемию COVID-19

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

19.05.2020 г.
15:56В Ливии турецкий дрон уничтожил российский комплекс «Красуха» (ВИДЕО)
15:41Риск распада еврозоны отсутствует, - Лагард
15:00Китай собирается наращивать военный бюджет, несмотря на пандемию COVID-19
14:30Королева Елизавета II потеряла миллионы долларов: названа причина
14:00Когда обувь смогла "заговорить": в центре Лондона прошла трогательная акция протеста (ФОТО)
12:20Германия и Франция предложили создать Фонд для восстановления ЕС, пострадавшего от пандемии
12:14Китай встречает «вторую волну»: На границе с Россией жесткий карантин
Все новости мира

Аналитика

14.05.2020

Тарас Чорновил: «Глаза Путина» на самом деле могут оказаться огнями встречного поезда

Тарас Чорновил: «Глаза Путина» на самом деле могут оказаться огнями встречного поезда
Об основных достижениях президента Владимира Зеленского за год правления, о последствиях открытия рынка земли, перспективах решения конфликта на Донбассе ...
14.05.2020

«Боливар не выдержал двоих»: Витренко увольняют из «Нафтогаза»

«Боливар не выдержал двоих»: Витренко увольняют из «Нафтогаза»
Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, который исполнял роль «первой скрипкой» по защите интересов Украины в Международном арбитражном ...
13.05.2020

Тарас Чорновил: МВФ не понимает, что такое «папик» и почему они должны давать кредит стране, в которой существуют «папики»

Тарас Чорновил: МВФ не понимает, что такое «папик» и почему они должны давать кредит стране, в которой существуют «папики»
Будущее Украины после эпидемии коронавируса достаточно туманно. Действующая власть оказалась неспособной реагировать на вызовы современного общества, ...

Последние новости

19.05.2020 г.
15:56 В Ливии турецкий дрон уничтожил российский комплекс «Красуха» (ВИДЕО)
15:41 Риск распада еврозоны отсутствует, - Лагард
15:02 В стране сейчас необходимо заложить основы для «украинского экономического чуда», - Петрашко
15:00 Китай собирается наращивать военный бюджет, несмотря на пандемию COVID-19
14:40 ТОП-20 б/у авто, которые привозили в Украину в 2020 году
14:30 Королева Елизавета II потеряла миллионы долларов: названа причина
14:00 Когда обувь смогла "заговорить": в центре Лондона прошла трогательная акция протеста (ФОТО)
13:40 Компания Kia похвасталась новеньким хот-хэтчем Cerato GT: чем удивит модель (ФОТО)
12:40 В Киеве восстановят некоторые автобусные маршруты: подробности
12:34 СБУ официально прокомментировала скандальные интервью Гордона
12:20 Германия и Франция предложили создать Фонд для восстановления ЕС, пострадавшего от пандемии
12:14 Китай встречает «вторую волну»: На границе с Россией жесткий карантин
12:11 На Прикарпатье СБУ поймала хакера "с мировым именем" под ником Sanix (ВИДЕО)
12:00 Отношения России и Китая: правда вышла наружу, - Пионтковский
11:57 Метро без жетонов: Как изменится работа киевской подземки после карантина
11:45 Украинцам рассказали, что делать, если банк блокирует денежный перевод
11:23 Военный эксперт рассказал, как Россия воплотила в жизнь свой самый страшный сон
11:21 США завершили первый этап тестирования вакцины от COVID-19 на людях
11:17 Стало известно, когда Украина планирует запустить авиаперелеты за границу
10:52 Какие вакансии будут наиболее востребованы на рынке труда после карантина
10:05 Киевский метрополитен отказывается от жетонов и переходит на электронные билеты
09:56 За время карантина в Украине стало на 200 тысяч безработных больше, - Шмыгаль
09:52 Детские сады и метро в Украине откроются уже 25 мая, - Шмыгаль
09:46 Украина готова возобновить авиасообщение с ЕС, - Ляшко
08:55 "Звездные солдаты": Фотограф из США опровергла ложь российских СМИ о ее изнасиловании военными ВСУ
08:48 Гордон сделал неожиданное заявление об интервью с Гиркиным. Соцсети "закипели"
08:40 Путин слабоват: В России сделали прогноз, кто может захватить власть в стране
08:35 Продлят ли карантин после 22 мая в Украине: Четкое пояснение
08:30 "Новый скандал в США, новое дно пробито Трампом", - Пономарь
18.05.2020 г.
22:45 Африканские модельеры превращают защитные маски в модные аксессуары (ФОТО)
20:59 В Китае опасаются второй волны пандемии COVID-19
20:36 В Днепре фермер надел на коз защитные маски (ФОТО)
20:16 Российская кровавая "рука помощи" от Сирии до Ливии, - Злой Одессит
19:58 Уменьшение вложений нерезидентов в ОВГЗ является природным процессом, - Игорь Чаленко
19:46 СБУ продолжает блокировать фейки пророссийских интернет-агитаторов
19:26 В Минздраве планируют разрешить работу спортклубов на втором этапе смягчения карантина
18:52 Киберполиция разоблачила злоумышленников, которые под предлогом продажи масок обманули граждан на 2 млн грн
18:42 На Луганщине пограничники обнаружили оружие наемников РФ возле линии разграничения, - Госпогранслужба (ВИДЕО)
18:28 На Житомирщине загадочный страус гонялся за велосипедистом (ВИДЕО)
17:59 Правда об отношениях РФ и Китая вышла наружу, - Пионтковский
17:38 В Беларуси продолжает расти число больных COVID-19
17:27 В США успешно запустили в космос военный шатл
16:56 Российские "вундервафли" или что можно купить самим у себя, - Аnti-colorados
16:35 Глава ВОЗ пообещал провести оценку деятельности организации в период пандемии
16:12 В Италии настал долгожданный «прекрасный день»: в стране открываются парикмахерские и рестораны
15:56 Советника Венедиктовой обвинили в «сливе» обысков СБУ Верланова и Костюка – СМИ
15:34 Китайская модель экономики генерирует долг в совершенно катастрофических масштабах, - эксперт
15:03 Нацбанк разрешил снимать наличные в кассах магазинов
15:00 Китайцы не имеют иммунитета от COVID-19, - ведущий эпидемиолог страны
14:20 Смягчение карантина в Украине: почему это не касается пенсионеров
14:00 Крушение самолета ВВС Канады попало на видео, судьба экипажа неизвестна (ВИДЕО)
13:40 Какая смертность от COVID-19 в сравнении с другими заболеваниями, - статистика
13:20 Открытие столичного метро: когда ждать и как все будет организовано
13:15 Польша повернула вентиль: Транзит российского газа в Германию мощно рухнул
13:01 Транспорт в Украине скоро начнет работать, но сильно подорожает
13:00 Госрегулирование цен в Украине: стоимость каких продуктов будет контролировать государство
12:30 "Это вредно и небезопасно": В ВОЗ предупредили о популярном способе защиты от COVID-19
12:21 Пляжному летнему сезону в Украине быть, - Ляшко (ВИДЕО)
11:54 Битва будет продолжительной: В Пентагоне рассказали, что меняет коронавирус
11:37 Сделка уже заключена: Британия обещает вакцину от COVID-19 к осени
Все новости »

Китай собирается наращивать военный бюджет, несмотря на пандемию COVID-19

Главная » Последние новости » Новости мира » Китай собирается наращивать военный бюджет, несмотря на пандемию COVID-19
 
Печать Отправить на почту

 

 

О военных расходах Китая будет объявлено на открытии ежегодного заседания парламента в пятницу.

Китай, столкнувшись с растущим военным давлением со стороны Соединенных Штатов, скорее всего, избавится от завесы, нависшей над его экономикой из-за нового коронавируса, и снова увеличит свой оборонный бюджет в этом году, информирует enovosty.com/news.

О военных расходах Китая будет объявлено на открытии ежегодного заседания парламента в пятницу.

Экономика страны сократилась на 6,8% в первом квартале 2020 года по сравнению с годом ранее.

Несмотря на вспышку коронавируса, вооруженные силы Китая и США остаются активными как в спорном Южно-Китайском море, так и вокруг Тайваня.

Читайте: Королева Елизавета II потеряла миллионы долларов: названа причина

Се Юэ, профессор политологии Шанхайского университета и эксперт по безопасности, сказал, что, хотя трудно предсказать, будет ли оборонный бюджет расти более высокими или низкими темпами, чем в прошлом году, он определенно увеличится.

«С точки зрения национальной безопасности Китай должен показаться сильным на Западе, особенно в Соединенных Штатах, которые оказывают большее давление на Китай на всех фронтах, в том числе в военном отношении», — сказал он.

Коронавирус усугубил и без того шаткие связи между Пекином и Вашингтоном.

Читайте: Экономика Китая начинает восстанавливаться - МВФ

Министерство государственной безопасности предупредило в недавнем внутреннем отчете, что Китай столкнулся с нарастающей волной враждебности после вспышки коронавируса, которая может перевести отношения с Соединенными Штатами в вооруженную конфронтацию.

«Даже если правительство сократит все остальные расходы, оно не будет сокращать расходы на оборону», — сказал Тан Ренву, декан Пекинского педагогического университета.

Китай сообщает лишь приблизительные данные о военных расходах. Дипломаты и иностранные эксперты широко полагают, что реальные цифры занижены.

Если верить отчетным данным, оборонный бюджет Китая в 2019 году — 1,19 трлн юаней (167,52 млрд долларов) — составляет около четверти оборонного бюджета США в прошлом году, который составлял 686 млрд долларов.

Китай давно утверждает, что ему нужно гораздо больше инвестиций, чтобы сократить разрыв с Соединенными Штатами. В Китае, например, есть только два авианосца по сравнению с 12 у США.

Ху Сицзинь, редактор поддерживаемой Коммунистической партией газеты Global Times, написал в понедельник в сообщении WeChat, что он ожидает увеличения бюджета на оборону.

«Китаю нужно больше военной мощи в качестве сдерживающего фактора, чтобы США не действовали на своих импульсах», — сказал Ху.

Ранее Ху Цзиньтао утверждал, что Китай должен увеличить свои запасы ядерных боеголовок до 1000 единиц, включая «не менее 100 стратегических ракет DF-41» и межконтинентальную ракету, способную нанести удар по континентальной части Соединенных Штатов.

Расходы Китая на оборону в 2019 году составили чуть более 5% от общих государственных расходов и около 1,2% ВВП за год.

Се сказал, что инвестиции в отечественные исследования и разработки в области военных технологий будут использованы с выгодой, поскольку ужесточение санкций означало, что Китаю все труднее приобретать технологии на мировом рынке.

«В условиях националистических настроений рост военных расходов не только не будет подвергаться чрезмерной критике, но даже может привести к тому, что граждане будут испытывать большую гордость за страну», — сказал он.

Источник: Economictimes


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 86

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Тарас Чорновил: «Глаза Путина» на самом деле могут оказаться огнями встречного поезда
Тарас Чорновил: МВФ не понимает, что такое «папик» и почему они должны давать кредит стране, в которой существуют «папики»
Три дубинки глобального Апокалипсиса: военный потенциал США, России и Китая
Треугольник смерти: США, Китай и Россия готовятся к Третьей мировой
Итоги апреля: Первая мировая коронавирусная война, экологические катастрофы и громкие скандалы
"Родительница" коронавируса: Кого и почему мир винит в создании COVID-19
Великий нефтяной потоп в зеркале нового глобального кризиса
Подводные камни «антиколомойского» закона: когда Рада будет голосовать по «ПриватБанку»?
Минэкономики защищает «троллей»?
Коронавирус Российской империи и оккупированных ОРДЛО
Все статьи


Читайте также

Королева Елизавета II потеряла миллионы долларов: названа причина
 Германия и Франция предложили создать Фонд для восстановления ЕС, пострадавшего от пандемии
В Китае опасаются второй волны пандемии COVID-19
 Амазония может стать следующим местом возникновения пандемии
В Испании коронавирусом заболели 5% населения. В чем особенность этой страны
 Лучше не покупать: Названа самая уязвимая перед коронавирусом валюта
Стоимость проживания в отелях увеличится в четыре раза после снятия карантинных мер
 Италия планирует предоставить всем нелегальным трудовым мигрантам официальное разрешение на проживание в стране

Армия

Вертолет Ми-26
Самоходная пушка 203-мм 2С7 «Пион»
Самолет многоцелевой истребитель Dassault Mirage 2000 (Франция)
Беспилотный летательный аппарат Orbiter (Израиль)
Вся армия    >>

Персоны

Тарута
Сергей
Сенцов
Олег
Трюдо
Джастин
Шкиль
Максим
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Уроки торговых расследований от Минэкономразвития – и почему Private это не Приват

Реванш монополистов игорного рынка: как финансовый комитет угодил лотерейщикам

Мнения
Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?
Данило Павличенко

Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

В кінці 2019 року в Законі «Про публічні закупівлі» прийняли зміни (законопроект №1076), які вступлять в силу у квітні 2020 року. Гасла до його прийняття ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Под Киевом разорившийся фермер выбросил горы моркови (ВИДЕО) (32354)

Как правильно нейтрализовать клеща: инструкция от доктора Комаровского (8134)

Биофармацевты обнаружили антитела, полностью блокирующее коронавирус (7912)





Нефтяной потоп

работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube


Loading...


help

bigmir)net TOP 100

 