Китай собирается наращивать военный бюджет, несмотря на пандемию COVID-19

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О военных расходах Китая будет объявлено на открытии ежегодного заседания парламента в пятницу.

Китай, столкнувшись с растущим военным давлением со стороны Соединенных Штатов, скорее всего, избавится от завесы, нависшей над его экономикой из-за нового коронавируса, и снова увеличит свой оборонный бюджет в этом году, информирует enovosty.com/news.

О военных расходах Китая будет объявлено на открытии ежегодного заседания парламента в пятницу.

Экономика страны сократилась на 6,8% в первом квартале 2020 года по сравнению с годом ранее.

Несмотря на вспышку коронавируса, вооруженные силы Китая и США остаются активными как в спорном Южно-Китайском море, так и вокруг Тайваня.

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Се Юэ, профессор политологии Шанхайского университета и эксперт по безопасности, сказал, что, хотя трудно предсказать, будет ли оборонный бюджет расти более высокими или низкими темпами, чем в прошлом году, он определенно увеличится.

«С точки зрения национальной безопасности Китай должен показаться сильным на Западе, особенно в Соединенных Штатах, которые оказывают большее давление на Китай на всех фронтах, в том числе в военном отношении», — сказал он.

Коронавирус усугубил и без того шаткие связи между Пекином и Вашингтоном.

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Министерство государственной безопасности предупредило в недавнем внутреннем отчете, что Китай столкнулся с нарастающей волной враждебности после вспышки коронавируса, которая может перевести отношения с Соединенными Штатами в вооруженную конфронтацию.

«Даже если правительство сократит все остальные расходы, оно не будет сокращать расходы на оборону», — сказал Тан Ренву, декан Пекинского педагогического университета.

Китай сообщает лишь приблизительные данные о военных расходах. Дипломаты и иностранные эксперты широко полагают, что реальные цифры занижены.

Если верить отчетным данным, оборонный бюджет Китая в 2019 году — 1,19 трлн юаней (167,52 млрд долларов) — составляет около четверти оборонного бюджета США в прошлом году, который составлял 686 млрд долларов.

Китай давно утверждает, что ему нужно гораздо больше инвестиций, чтобы сократить разрыв с Соединенными Штатами. В Китае, например, есть только два авианосца по сравнению с 12 у США.

Ху Сицзинь, редактор поддерживаемой Коммунистической партией газеты Global Times, написал в понедельник в сообщении WeChat, что он ожидает увеличения бюджета на оборону.

«Китаю нужно больше военной мощи в качестве сдерживающего фактора, чтобы США не действовали на своих импульсах», — сказал Ху.

Ранее Ху Цзиньтао утверждал, что Китай должен увеличить свои запасы ядерных боеголовок до 1000 единиц, включая «не менее 100 стратегических ракет DF-41» и межконтинентальную ракету, способную нанести удар по континентальной части Соединенных Штатов.

Расходы Китая на оборону в 2019 году составили чуть более 5% от общих государственных расходов и около 1,2% ВВП за год.

Се сказал, что инвестиции в отечественные исследования и разработки в области военных технологий будут использованы с выгодой, поскольку ужесточение санкций означало, что Китаю все труднее приобретать технологии на мировом рынке.

«В условиях националистических настроений рост военных расходов не только не будет подвергаться чрезмерной критике, но даже может привести к тому, что граждане будут испытывать большую гордость за страну», — сказал он.

Источник: Economictimes