Германия и Франция предложили создать Фонд для восстановления ЕС, пострадавшего от пандемии

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Целью Фонда является использование бюджетных средств Европейского союза для оказания помощи секторам и регионам, которые были особенно затронуты этой эпидемией.

В понедельник Германия и Франция предложили создать совместный Фонд восстановления, в который хотят вложить 500 млрд. евро для стимулирования европейской экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса., информирует enovosty.com/news.

В совместном заявлении канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон заявили, что целью Фонда является использование бюджетных средств Европейского союза для оказания помощи секторам и регионам, которые были особенно затронуты этой эпидемией.

Макрон заявил, что в соответствии с этим предложением 27 стран ЕС будут использовать свой коллективный вес для заимствования денег на финансовых рынках.

«Мы предлагаем делать реальные переводы денег… это важный шаг», — сказал он в понедельник.

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Два лидера заявили, что будут добиваться «скорейшего соглашения» с другими членами ЕС в отношении предлагаемого Фонда восстановления, что, вероятно, натолкнется на сопротивление со стороны фискальных ястребов в блоке, таких как Нидерланды.

Германия тоже давно сопротивляется идее совместного заимствования, но Меркель заявила, что «из-за необычного характера кризиса мы выбираем необычный путь».

В европейских столицах была обеспокоенность тем, что пандемия и первоначальный несогласованный ответ блока могут повысить антиевропейские настроения в государствах-членах.

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Исполнительная комиссия ЕС вскоре представит свои предложения странам-членам ЕС.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала эту идею.

«Она признает масштабы экономических проблем, с которыми сталкивается Европа, и справедливо подчеркивает необходимость работы над решением с европейским бюджетом в своей основе», — сказала она.

Меркель подчеркнула, что Фонд следует рассматривать как «разовое усилие».

«Цель состоит в том, чтобы Европа вышла из кризиса как можно быстрее», — сказала она.

Источник: Associated Press