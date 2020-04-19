Ученые тренируют собак определять коронавирус у бессимптомных носителей

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Ученые из Великобритании планируют научить собак распознавать бессимптомных носителей COVID-19, утверждая, что у коронавируса, как и у других болезней, есть свои специфические запахи.

Сейчас ученые активно разрабатывают алгоритм и методологию обучения животных распознавать вирус у людей. , информирует enovosty.com/news.

Британские ученые полагаются на предыдущий опыт и практику, которая уже успешно зарекомендовала себя в диагностике животными таких заболеваний как: малярия, болезнь Паркинсона, диабет и рак.

Ученые планируют завершить разработку курса уже через 6 недель и начать ее активно применять на практике.

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