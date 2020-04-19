Иммунный паспорт – новый документ, который подтвердит наличие антител к COVID-19

Главная » Последние новости » Новости мира » Иммунный паспорт – новый документ, который подтвердит наличие антител к COVID-19 Иммунный паспорт – новый документ, который подтвердит наличие антител к COVID-19

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Великобритания и Италия выступили с инициативой ввести, так называемые, иммунные паспорта для жителей Европы, в которых будет указан статус человека относительно наличия у него антител к новому коронавирусу.

Данная инициатива поможет людям, у которых есть антитела к COVID-19, вернутся к нормальной жизни, не опасаясь за свое здоровье, информирует enovosty.com/news.

У данной инициативы есть и свои противники, поскольку сейчас ученые не владеют точными данными относительно того, как долго сохраняется иммунитет к новому патогенному вирусу.

На сегодняшний день, уже было зафиксировано ряд случаев повторного заражения на COVID-19.

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Пока ученые не смогут ответить на вопрос относительно продолжительности сохранения иммунного ответа на новый тип циркулирующего вируса, внедрение иммунных паспортов останется под вопросом.