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Мир стал добрее: коронавирус помирил Израиль и Палестину

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Израиль и Палестина помирились благодаря коронавирусу.

Палестинские женщины работают на фабрике дезинфицирующих средств в Хевроне на Западном берегу
фото: REUTERS / MUSSA QAWASMA

Об этом сообщает газета The Jerusalem Post, информирует enovosty.com/news.

Власти стран договорились создать совместный оперативный штаб для борьбы с коронавирусом. О деталях соглашения пока не сообщается.

«Наши общие границы не оставляют места для сомнений: нужно принять жесткие меры и сотрудничать на высшем уровне, чтобы предотвратить распространение вируса», — приводит газета слова палестинской стороны.

В среду Палестина объявила, что число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом возросло до 44. Во вторник в Бейт-Сахуре, к востоку от Вифлеема, было обнаружено три случая, что побудило палестинские силы безопасности ввести комендантский час в городе.

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«Мы работаем с израильскими властями с самого первого дня в борьбе с вирусом», — сказал представитель палестинского здравоохранения в Вифлееме. «Большинство мер, которые мы приняли в районе Вифлеема после обнаружения первых случаев, были проведены в полной координации с израильскими властями».

Чиновник отметил, что Израиль доставил 200 комплектов тестов на коронавирус в Министерство здравоохранения Палестины. До этого, по его словам, образцы, взятые у палестинцев, подозреваемых в заражении вирусом, были отправлены в израильскую больницу.

Информацию о создании оперштаба также подтвердил представитель израильского Минобороны.

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«Любой, кто выступает против сотрудничества с Израилем в медицинской сфере, будет действовать против интересов нашего народа», — сказал представитель ПА в Рамаллахе. «Настало время отложить в сторону наши разногласия и работать вместе против пандемии, которая не делает различий между евреем и арабом».

Глава международного департамента гражданской администрации Израиля Йотам Шефер заявил, что в течение последних трех недель Управление министерства здравоохранения работает над оказанием помощи палестинцам.

«В свете большой важности этой проблемы Израиль поставил медицинские комплекты PA 400, а также 500 комплектов защитного оборудования для палестинского медицинского персонала и сил безопасности», — сказал Шефер. «Кроме того, есть совместные учебные пособия и профессиональные медицинские семинары для израильского и палестинского медицинского персонала, где они получают знания о вирусе и надлежащие инструменты для борьбы с ним».


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 337

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