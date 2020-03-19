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Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом

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Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом. На данный момент состояние здоровья Альбера II не вызывает беспокойства

Глава княжества Монако Альбер II получил положительный результат теста на вирус COVID-19. Об этом говорится в заявление княжеского дворца, информирует enovosty.com/news.

В заявлении говорится, что состояние здоровья Альбера II не вызывает беспокойства и он продолжает работать дома. Сообщение о болезни князя появилась через несколько дней после того, как премьер-министр Монако Серж Телле получил положительный результат теста на вирус COVID-19.

Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом

На сегодняшний день Альбер II является десятым жителем Монако, который имеет положительный тест на коронавирус. Сегодня, 19 марта, принц Альберт II сообщил об усилении мер в княжестве, направленных на борьбу с распространением коронавируса.

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Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
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