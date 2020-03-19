Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом

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Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом. На данный момент состояние здоровья Альбера II не вызывает беспокойства

Глава княжества Монако Альбер II получил положительный результат теста на вирус COVID-19. Об этом говорится в заявление княжеского дворца, информирует enovosty.com/news.

В заявлении говорится, что состояние здоровья Альбера II не вызывает беспокойства и он продолжает работать дома. Сообщение о болезни князя появилась через несколько дней после того, как премьер-министр Монако Серж Телле получил положительный результат теста на вирус COVID-19.

На сегодняшний день Альбер II является десятым жителем Монако, который имеет положительный тест на коронавирус. Сегодня, 19 марта, принц Альберт II сообщил об усилении мер в княжестве, направленных на борьбу с распространением коронавируса.

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