Дети-спичрайтеры: В Сети измываются над странным ответом Путина Байдену

Главная » Последние новости » Новости мира » Дети-спичрайтеры: В Сети измываются над странным ответом Путина Байдену Дети-спичрайтеры: В Сети измываются над странным ответом Путина Байдену

Закрыть Отправить

Российский президент довольно странно ответил американскому лидеру, чем вызвал бурную реакцию социальных сетей

«Кто как обзывается, тот так и называется», — таким образом глава Кремля Владимир Путин прокомментировал интервью Джо Байдена каналу ABC News. Там глава Белого дома утвердительно ответил на вопрос, считает ли Путина убийцей. Такой странный ответ вызвал бурную реакцию в Сети. В частности, российский художник Сергей Ёлкин нарисовал карикатуру, в которой показал, кто именно пишет речи российскому президенту:, информируют "Экономические новости".

Кроме того, в Сети есть большое количество фото-жаб:

Читайте: Путин утонет в "сливах" компромата: В РФ элиты готовят трансфер власти, - мнение

Отметим, российский президент не редко отмечается странными высказываниями или поступками. Например, рассказывает анекдоты или рисует кота, вид сзади.