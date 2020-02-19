В ЕС разрабатывают правила по применению искусственного интеллекта: подробности

Главная » Последние новости » Новости мира » В ЕС разрабатывают правила по применению искусственного интеллекта: подробности В ЕС разрабатывают правила по применению искусственного интеллекта: подробности

Закрыть Отправить

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приказала своим заместителям разработать скоординированный европейский подход к применению искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает Келвин Чан в издании Associated Press , информирует enovosty.com/news.

«Мы будем особенно осторожны, когда на карту поставлены права и интересы человека. Искусственный интеллект должен служить людям», — сказала фон дер Ляйен.

В отчете ЕС говорится, что необходимы четкие правила для «систем ИИ высокого риска», таких как системы здравоохранения, полиции и транспорта, которые должны быть «прозрачными, отслеживаемыми и гарантировать человеческий контроль».

Читайте: Военный обозреватель рассказал, как Запад собирается защищаться от ракет Путина

Другие системы искусственного интеллекта могут производиться с ярлыками, удостоверяющими, что они соответствуют стандартам ЕС. Эта технология может быть использована для улучшения здравоохранения, повышения эффективности сельского хозяйства или борьбы с изменением климата. Но это также несет в себе такие риски, как «непрозрачное принятие решений, дискриминация по признаку пола или другая дискриминация, вторжение в личную жизнь или использование в преступных целях», — говорится в отчете ЕС.