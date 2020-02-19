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Трамп заявил о предстоящей крупной сделке с Индией

Главная » Последние новости » Новости мира » Трамп заявил о предстоящей крупной сделке с Индией
 
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Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Индия работают над крупной торговой сделкой, но он не уверен, будет ли она завершена до президентских выборов в США в ноябре.

Участники переговоров неделями пытались составить ограниченное соглашение, дающее США более широкий доступ к индийским рынкам молочной и птицеводческой продукции и снижающее пошлины на другие продукты, информирует enovosty.com/news.

Но прорыв еще не был объявлен, и запланированная поездка торгового представителя США Роберта Лайтхайзера была отменена, подчеркнув трудности, с которыми сталкиваются обе стороны.

«Мы можем заключить торговую сделку с Индией, но я действительно откладываю эту сделку на потом», — заявил Трамп журналистам во вторник на Объединенной базе Эндрюс в Мэриленде.

«Мы заключаем очень крупную торговую сделку с Индией. У нас это будет. Я не знаю, произойдет ли это до выборов, но у нас будет очень важное дело с Индией», — сказал он.

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Соединенные Штаты являются вторым по величине торговым партнером Индии после Китая, а объем их торговли товарами и услугами в 2018 году достиг рекордных 142,6 млрд. долларов.

В прошлом году Соединенные Штаты имели дефицит торгового баланса в 23,2 млрд долларов в 2019 году с Индией, ее 9-м крупнейшим торговым партнером.

С тех пор как Трамп вступил в должность в 2017 году, давние торговые разногласия между крупнейшими в мире демократиями вышли на первый план, и Трамп назвал Индию тарифным королем.

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Они боролись за все: от пошлин на сельскохозяйственные товары до мотоциклов Harley Davidson и ценовых ограничений на медицинские устройства и новых индийских правил хранения данных.

Трамп заявил о предстоящей крупной сделке с Индией

Премьер-министр Нарендра Моди, который пытался установить личную связь с Трампом, делает все возможное для этого визита.

«Индия не очень хорошо к нам относится, но мне очень нравится премьер-министр Моди», — сказал Трамп.

В последние годы Индия и США установили тесные политические связи и отношения в сфере безопасности, и Нью-Дели обращается к Вашингтону в качестве главного поставщика оружия.

Источник: Reuters


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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