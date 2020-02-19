Стало известно, когда SpaceX отправит в космос первых туристов

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В SpaceX сообщили, что первых туристов могут отправить в космос уже в конце 2021 года

Президент SpaceX Гвин Шотвелл сообщила, что первых туристов могут отправить в космос уже в конце 2021 года, информирует enovosty.com/news.

В компании также отметили, что SpaceX подписала соглашение с компанием Space Adventures относительно организации коммерческих полетов.

В сообщении говорится, что в космос первыми полетят четыре человека. Они должны полететь на корабле Crew Dragon и будут находиться на орбите планеты.

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Гвин Шотвелл подчеркнула, что команда SpaceX делает все возможное, чтобы как можно скорее сделать возможными космические полеты для всех, кто мечтает об этом