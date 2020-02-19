США «в любое время» готовы к переговорам с Ираном, — Помпео

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США «в любое время» готовы к переговорам с Ираном. Однако для этого Ирану необходимо «коренным образом» изменить свое поведение.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные штаты готовы «в любое время» провести переговоры с Ираном. Об этом сообщает Лиза Баррингтон в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Помпео почеркнул, что для проведения переговоров Ирану необходимо «коренным образом» изменить свое поведение. А до этого момента, кампания максимального давления на него будет продолжена

«Мы не спешим, кампания давления продолжается. Это не просто кампания по экономическому давлению … это также изоляция посредством дипломатии», — сообщил Помпео

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Напомним, ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Иран никогда не уступит давлению США в переговорах и никогда не будет вести переговоры с позиции слабости