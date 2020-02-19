США и Индия планируют заключить крупное торговое соглашение

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Дональд Трамп сообщил, что США и Индия планируют заключить крупное торговое соглашение

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты и Индия работают над крупным торговым соглашением, информирует enovosty.com/news.

«Мы заключаем очень крупное торговое соглашение с Индией. Я не знаю, сможем ли мы заключить соглашение до начала президентских выборов», — сказал Трамп. «Индия не очень хорошо к нам относится, но мне очень нравится премьер-министр Моди», — отметил президент США

С тех пор как Трамп вступил в должность, торговые разногласия между странами достигли небывалых масштабов. Трамп назвал Индию «тарифным королем». Во время борьбы вводились тарифы как на сельскохозяйственные товары, так и на мотоциклы Harley Davidson, ценовые ограничения на медицинское оборудование и продукцию IT-сектора

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