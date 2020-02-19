Серьезный конкурент Трампа на выборах предложил вплотную заняться вопросом криптовалюты

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Блумберг призывает защитить потребителей от мошенничества, связанного с криптовалютой

Позднее вступление Майкла Блумберга в президентскую гонку 2020 года не является сдерживающим фактором для бывшего мэра Нью-Йорка, поскольку он быстро растет в национальном опросе. , информирует enovosty.com/news.

Во вторник основатель и генеральный директор Bloomberg LP опубликовал план финансовой реформы, в котором подчеркиваются его цели построения более устойчивой финансовой системы и улучшения защиты потребителей. Блумберг также выдвинул предложение о нормативно-правовой базе для криптовалют.

«Криптовалюты стали классом активов стоимостью в сотни миллиардов долларов, но регулятивный надзор остается фрагментарным и неразвитым. Несмотря на все обещания блокчейна, биткойнов и первоначальных предложений монет, существует также много ажиотажа, мошенничества и криминальной активности», — говорится в предложении.

Блумберг призывает защитить потребителей от мошенничества, связанного с криптовалютой, и дать разъяснения относительно надзора за криптовалютами. Кандидат в президенты от Демократической партии также выступает за более четкие руководящие принципы налогообложения криптовалют, а также за определение требований для финансовых учреждений, имеющих криптовалюты.

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Благодаря своей политике финансовых реформ Блумберг входит в число немногих кандидатов, которые затронули тему криптовалют, включая Эрика Сволвелла и Эндрю Яна. Элизабет Уоррен предложила заняться предотвращением мошенничества, но не разработала четкого плана.

Эндрю Ян, с другой стороны, был идеальным союзником крипто-сообщества из-за своего технического опыта. Но он уже вышел из президентской гонки 11 февраля после того, как проиграл по очкам в Айове и Нью-Гемпшире.

Кандидат, которого приняли большинство из тех, кто увлечен блокчейном и криптовалютами и получил прозвище «Президент Биткойн», выступал за всеобщий базовый доход, благодаря которому американцы обратили внимание на его кампанию. Как и Блумберг, Ян хотел иметь четкую нормативную базу для криптовалют.

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Источник: Ibtimes