«Нет заказов»: российский Sukhoi Superjet уходит в пике

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Из-за проблем с обслуживанием и задержками с поставками запасных частей авиокомпании отказываются приобретать самолет Sukhoi Superjet 100

Российский пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, задуманный как конкурент Airbus, Bombardier и Embraer, в этом году не получил новых подтвержденных заказов, кроме долгосрочного соглашения с государственной авиакомпанией Аэрофлот. Об этом сообщает Дарья Корсунская в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Самолет, который был введен в эксплуатацию в 2011 году и был первым пассажирским самолетом, построенным в России после распада Советского Союза, имеет проблемную историю, несмотря на то, что государство вкладывает миллиарды долларов в его разработку. В прошлом году Superjet потерпел крушение во время посадки в Москве, в результате чего погибли 41 человек.

Изначально планировалось продавать сотни самолетов Sukhoi Superjet 100. Но из-за слабого спроса, проблем с обслуживанием и задержками с поставками запасных частей удалось реализовать только 142 самолета. Superjet в основном эксплуатируется внутри России региональными авиакомпаниями, корпорациями и государственными структурами.

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Ирландская авиакомпания CityJet прекратила эксплуатацию своих семи суперджетов в прошлом году, а мексиканская Interjet заявила, что планирует продать 22 суперджета.

На вопрос Reuters, планируют ли три крупнейшие российские частные авиакомпании S7, UTair и Ural Airlines приобрести или арендовать SuperJet в этом году, авиакомпании ответили «нет». Авиакомпания «ИрАэро», которая ранее требовала компенсации от производителей самолета, заявила Reuters, что были проблемы с использованием самолетов и что «условия контракта далеко не самые выгодные».