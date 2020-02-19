Shell и другие крупные нефтяные компании покидают Аргентину, — Reuters

Главная » Последние новости » Новости мира » Shell и другие крупные нефтяные компании покидают Аргентину, - Reuters Shell и другие крупные нефтяные компании покидают Аргентину, - Reuters

Закрыть Отправить

После заявлений нового президента Аргентины о необходимости борьбы с транснациональными корпорациями нефтяные компании прекращают инвестирование

Всего через несколько недель после вступления в должность новый президент Аргентины Альберто Фернандес провел встречу с руководителями крупнейших корпораций Chevron Corp, Royal Dutch Shell PLC и других нефтяных компаний, стремясь сгладить сложившую негативную ситуацию. Об этом сообщают Кассандра Гаррисон и Марина Ламмертин в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Проводя президентскую кампанию в прошлом году, Альберто Фернандес заявил, что Аргентине нет смысла иметь нефтяные богатства, если «вы должны позволить транснациональным корпорациям прийти и забрать их».

Интервью с руководителями энергетических компаний, застройщиками, аналитиками и местными жителями показывают, что терпение у глобальных энергетических гигантов истощается. Кроме того, без работы остатся тысячи аргентинцев. «У нас были планы по инвестированию. После этих комментариев все в отрасли почувствовали, что Аргентина больше не является хорошим местом для инвесторов», — сказал анонимный источник.

Читайте: Глава Фонда госимущества рассказал о планах по приватизации-2020

Вскоре Фернандес извинился перед компаниями и заявил, что намерен разработать план по восстановлению сланцевого месторождения Vaca Muerta. Вместо того, чтобы представить план по увеличению инвестиций в Vaca Muerta или другие проекты, Фернандес попросил руководителей нефтяных компаний, которые присутствовали на встрече, поделиться своими идеями о том, как стимулировать энергетический сектор. На встрече он пообещал представить план действий в феврале. Однако на данный момент никакой информации относительно плана действий нет.

Напомним, ранее в Аргентине национализировали 51% активов компании Yacimientos Petroliferos Fiscales, которая принадлежала испанской нефтяной компании Repsol.