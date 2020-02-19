Shell и другие крупные нефтяные компании покидают Аргентину, — Reuters

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

19.02.2020 г.
17:48В ЕС разрабатывают правила по применению искусственного интеллекта: подробности
17:21Стало известно, когда SpaceX отправит в космос первых туристов
16:42США и Индия планируют заключить крупное торговое соглашение
16:18Shell и другие крупные нефтяные компании покидают Аргентину, - Reuters
15:51"Нет заказов": российский Sukhoi Superjet уходит в пике
15:20Самолет канадской авиакомпании потерял колесо, но сумел приземлиться (ВИДЕО)
14:20Серьезный конкурент Трампа на выборах предложил вплотную заняться вопросом криптовалюты
Все новости мира

Аналитика

19.02.2020

Новое обострение на Донбассе ставит давно назревшие вопросы

Новое обострение на Донбассе ставит давно назревшие вопросы
Прежде всего это вопрос о том, окончится ли когда-нибудь война на Донбассе, вернется ли Донбасс когда-либо в Украину и нужно ли вообще, чтобы он в Украину ...
18.02.2020

Итоги дня: Тяжелые бои на Донбассе, кровавые годовщины и предупреждение для РФ

Итоги дня: Тяжелые бои на Донбассе, кровавые годовщины и предупреждение для РФ
Украина отмечает победное завершение Революции Достоинства и чтит память героев Небесной Сотни, на Донбассе развязались самые горячие за последние годы ...
17.02.2020

Итоги дня: Экономическая стратегия Украины, неожиданное заявление Зеленского и убытки от аннексии Крыма

Итоги дня: Экономическая стратегия Украины, неожиданное заявление Зеленского и убытки от аннексии Крыма
Правительство презентовало стратегию экономического роста Украины, в "Нафтогазе" озвучили убытки от аннексии Россией Крыма, а эвакуацию украинцев из ...

Последние новости

19.02.2020 г.
17:48 В ЕС разрабатывают правила по применению искусственного интеллекта: подробности
17:21 Стало известно, когда SpaceX отправит в космос первых туристов
16:42 США и Индия планируют заключить крупное торговое соглашение
16:23 Рынок земли: Законодательным спамом депутаты выторговывают себе должности в Кабмине, - Александр Качура (ВИДЕО)
16:18 Shell и другие крупные нефтяные компании покидают Аргентину, - Reuters
15:51 "Нет заказов": российский Sukhoi Superjet уходит в пике
15:24 «Победа за победой, без промахов и поражений»: Верещук об отчете Кабмина Гончарука (ВИДЕО)
15:20 Британская армия собирается строить электрические боевые машины
15:20 Самолет канадской авиакомпании потерял колесо, но сумел приземлиться (ВИДЕО)
15:18 Не судьба: "Росатом" не успеет сдать в срок атомный ледокол "Арктика" - двигатель сгорел
15:14 Минэкономики направит на развитие сел 10 млрд долл прямых инвестиций
14:20 Серьезный конкурент Трампа на выборах предложил вплотную заняться вопросом криптовалюты
13:40 Стало известно, сколько жилых домов в Киеве подлежат сносу из-за аварийного состояния
13:25 Опубликована пугающая статистика ДТП в Украине за январь
13:20 Трамп заявил о предстоящей крупной сделке с Индией
13:20 Россия на поле боя и в Совбезе ООН по Донбассу выглядела слабой, - Богдан Яременко (ВИДЕО)
13:07 Кому украинские банки могут заблокировать счета
13:03 Украина получила новый безвиз
12:30 Меган Маркл и принцу Гарри придется отказаться от использования бренда "герцогов Сассекских"
12:24 Не душите ФОПов: Гетманцев объяснил, кто и почему протестует под стенами Офиса президента Зеленского (ВИДЕО)
12:06 Мы готовы к транзиту нефти для Беларуси - посол Украины
11:38 Азаров опубликовал фейк-цитату о "пропаганде разврата" в Украине. Данилко опроверг
11:32 Россия вновь потерпела фиаско в Совбезе ООН, - "Злой одессит"
11:13 В России паранойя: ФСБ задерживает детей за подготовку "терактов" в Крыму
11:04 Как изменились алкоцены в Украине: Коньяк дешевеет, пиво - дорожает
10:57 Украина готова к возможной вспышке китайского коронавируса, - Михаил Радуцкий (ВИДЕО)
10:42 Запуск рынка: Аграриям порекомендовали «придержать» землю
10:36 В Минобороны пояснили ситуацию с финансированием "Нептуна" и "Вильхи"
10:31 В ОБСЕ рассказали, что видели во время вчерашнего тяжелого боя на Донбассе
10:10 Россия добивается уничтожения Украины: Дипломат предупредил Украину об опасности
09:46 «Это политическое шоу оппозиции»: Арахамия о правках к закону о рынке земли (ВИДЕО)
09:29 К побережью Ирландии прибило «корабль-призрак»: дрейфовал в океане больше года (ВИДЕО)
08:58 У мира есть только один вариант: Волкер пояснил, чего Россия хочет, оккупировав территории Украины
08:54 Обвинили Россию: Страны ЕС и США стали на сторону Украины в ООН
08:43 Ситуация переломилась. Что важно знать украинцам о коронавирусе 19 февраля
08:41 Погиб от пули, которыми снабдила Россия, - постпред Украины в ООН об убийстве воина на Донбассе
08:39 Топ-10 товаров украинского экспорта - лидирует кукуруза
08:36 «Не сейте панику!»: Скалецкая рассказала о важных условиях и этапах эвакуации украинцев из Уханя (ВИДЕО)
08:22 Появились подробности страшного боя на Донбассе
08:19 SpaceX займется космическим туризмом: первый полет запланирован на 2021 год
08:19 "Будет военная эскалация": Эксперт предупредил о новом наступлении России
07:55 "Хотят ли русские войны?" - украинский дипломат в Совбезе ООН
07:50 Китайские ученые создали робота, который поможет распознать коронавирус
07:30 Численность населения в Украине уменьшилась на 250 тысяч, - Госстат
07:00 США отказались от очередной военной программы: прекращена разработка перспективной ракеты MIRM
06:50 Весной украинцев ждут длинные выходные из-за праздников
18.02.2020 г.
23:45 В случае выплаты 50 млрд долларов по решению суда в Гааге «рейтинг Путина рухнет в ноль, как и авторитет власти в целом» - эксперт
23:27 Мировые цены на нефть начали падать на фоне опасений сокращения спроса, - Reuters
23:00 Путин освободил одних моряков, но захватил новых, - Аnti-colorados
22:45 Стало известно, как будут оценивать деятельность глав обладминистраций
22:40 Эксперт рассказал, какую игру ведет Путин на Донбассе
22:06 Военный рассказал, почему боевики пошли в наступление на Луганщине
21:58 Фесенко рассказал о причинах обострения ситуации на Донбассе
21:55 Памятник Собчаку к приезду Путина защитили бронированными стеклами (ФОТО)
21:27 Новая эпоха российской космонавтики началась с массовых увольнений, - Злой Одессит
21:12 В британской королевской семье два развода за неделю - все сочувствуют Елизавете II
20:57 В Киеве СБУ обнаружила тайник с боевыми гранатами
20:06 Гражданам Китая запретили въезд в Россию
19:57 Нацполиция перекрыла мощный канал торговли людьми (ВИДЕО)
19:25 Украина значительно увеличила расходы на оборону
Все новости »

Shell и другие крупные нефтяные компании покидают Аргентину, — Reuters

Главная » Последние новости » Новости мира » Shell и другие крупные нефтяные компании покидают Аргентину, - Reuters
 
Печать Отправить на почту

 

 

После заявлений нового президента Аргентины о необходимости борьбы с транснациональными корпорациями нефтяные компании прекращают инвестирование

Всего через несколько недель после вступления в должность новый президент Аргентины Альберто Фернандес провел встречу с руководителями крупнейших корпораций Chevron Corp, Royal Dutch Shell PLC и других нефтяных компаний, стремясь сгладить сложившую негативную ситуацию. Об этом сообщают Кассандра Гаррисон и Марина Ламмертин в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Проводя президентскую кампанию в прошлом году, Альберто Фернандес заявил, что Аргентине нет смысла иметь нефтяные богатства, если «вы должны позволить транснациональным корпорациям прийти и забрать их».

Shell и другие крупные нефтяные компании покидают Аргентину, — Reuters

Интервью с руководителями энергетических компаний, застройщиками, аналитиками и местными жителями показывают, что терпение у глобальных энергетических гигантов истощается. Кроме того, без работы остатся тысячи аргентинцев. «У нас были планы по инвестированию. После этих комментариев все в отрасли почувствовали, что Аргентина больше не является хорошим местом для инвесторов», — сказал анонимный источник.

Читайте: Глава Фонда госимущества рассказал о планах по приватизации-2020

Shell и другие крупные нефтяные компании покидают Аргентину, — Reuters

Вскоре Фернандес извинился перед компаниями и заявил, что намерен разработать план по восстановлению сланцевого месторождения Vaca Muerta. Вместо того, чтобы представить план по увеличению инвестиций в Vaca Muerta или другие проекты, Фернандес попросил руководителей нефтяных компаний, которые присутствовали на встрече, поделиться своими идеями о том, как стимулировать энергетический сектор. На встрече он пообещал представить план действий в феврале. Однако на данный момент никакой информации относительно плана действий нет.

Напомним, ранее в Аргентине национализировали 51% активов компании Yacimientos Petroliferos Fiscales, которая принадлежала испанской нефтяной компании Repsol.


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 172

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Новое обострение на Донбассе ставит давно назревшие вопросы
Итоги дня: Тяжелые бои на Донбассе, кровавые годовщины и предупреждение для РФ
Итоги дня: Экономическая стратегия Украины, неожиданное заявление Зеленского и убытки от аннексии Крыма
Итоги дня: Эксперимент с призывом, скандальный план завершения войны и пугающий прогноз по короновирусу
Карасев vs Фесенко: почему Зеленский убрал Богдана?
Итоги дня: Удар по оборонке РФ, водное решение и совет украинцам от ПЦУ
Китайский вирус: диверсия, «мыльный пузырь» или глобальная угроза человечеству?
Итоги дня: Вода для оккупанта, протест перевозчиков и угрозы Эрдогана
Итоги дня: Увольнение Богдана, санкционные кульбиты и новый смотрящий на Донбассе
Итоги дня: Диагноз КМУ, разрушительный ураган и триумф "Паразитов"
Все статьи


Читайте также

Глава Фонда госимущества рассказал о планах по приватизации-2020
 В России неожиданно узнали, что их газ Китаю не нужен
Большие корпорации не смогли приспособиться к изменениям мировой экономики, - эксперт
 История успеха корпорации Samsung. Вопреки традициям
В Европе планируют создать пассажирский самолет на батарейках
 Microsoft подготовила к выпуску очередную порцию патчей
Apple обновила все модели плееров iPod
 Власти Кореи обыскали сеульский офис Google

Армия

Пистолет «Форт-17»
Радиолокационная станция 36Д6-М
Очки ночного видения (ОНБ-300)
Винтовка STL–016 «Армата-киллер»
Вся армия    >>

Новости мира

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Чудесное спасение: домашний пес принес своим хозяевам крошечного медвежонка (ФОТО) (6466)

США идут на помощь: Колонна американской военной техники направилась из Ирака в Сирию (4650)

Больше не друзья: Макрон заявил об агрессивных планах Кремля (4476)

Фото дня: лучшее фото дикой природы - победитель конкурса Лондонского музея естествознания (4398)

В Кремле поняли, что проиграли 4-ю мировую войну, - Пионтковский (4148)

Высший пилотаж: Пилотам удалось "боком" посадить авиалайнер во время шторма в аэропорту Хитроу (ВИДЕО) (4139)

В Сети появились снимки настоящей мамы Путина (3941)

Кремль попробует сделать все возможное и невозможное, чтобы Беларусь стала банкротом (3613)

Испортила день рождения Кейт намеренно: сестра Меган Маркл дала скандальное интервью (3255)

Военный обозреватель рассказал, как Запад собирается защищаться от ракет Путина (3107)

Персоны

Леонид
МИХЕЛЬСОН
Арсен
АВАКОВ
Антон
ПРИГОДСКИЙ
Павел
ШЕРЕМЕТА
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Весной украинцев ждут длинные выходные из-за праздников (5089)

В ОБСЕ рассказали, что видели во время вчерашнего тяжелого боя на Донбассе (1948)

"Нет заказов": российский Sukhoi Superjet уходит в пике (1937)

"Будет военная эскалация": Эксперт предупредил о новом наступлении России (1795)

У мира есть только один вариант: Волкер пояснил, чего Россия хочет, оккупировав территории Украины (1586)

Мировые цены на нефть начали падать на фоне опасений сокращения спроса, - Reuters (1548)

В случае выплаты 50 млрд долларов по решению суда в Гааге «рейтинг Путина рухнет в ноль, как и авторитет власти в целом» - эксперт (1506)

Меган Маркл и принцу Гарри придется отказаться от использования бренда "герцогов Сассекских" (1463)

Трамп заявил о предстоящей крупной сделке с Индией (1257)

Военный рассказал, почему боевики пошли в наступление на Луганщине (1192)

Последние новости в соцсетях

Публикации

"Слуга" Новиков помогает "КВАЗАРУ" "кинуть" банк на 100 млн гривен

Концессия Херсонского порта: какие риски несет "победа" Risoil

Мнения
Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

В кінці 2019 року в Законі «Про публічні закупівлі» прийняли зміни (законопроект №1076), які вступлять в силу у квітні 2020 року. Гасла до його прийняття ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Сьогодні день Стрітення Господнього: історія і традиції свята (7534)

В пенсионном фонде объяснили, почему пенсионные выплаты при одинаковой зарплате могут отличаться (6970)

"Ты чего быкуешь, сц*кло?: Между Черновол и Добкиным в прямом эфире произошла перепалка (ВИДЕО) (6896)



работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube

Коронавирус



Loading...

bigmir)net TOP 100

 