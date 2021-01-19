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В Индии начали кампанию по вакцинации против COVID-19, — Fox News

Главная » Последние новости » Новости мира » В Индии начали кампанию по вакцинации против COVID-19, - Fox News
 
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В Индии начали проводить одну из крупнейших в мире кампаний по вакцинации против COVID-19

Индия начала вакцинацию медицинских работников в рамках одной из крупнейших в мире кампаний по вакцинации против COVID-19. Об этом сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.

Напомним, Индия является одним из крупнейших в мире производителей вакцин и имеет одну из крупнейших программ иммунизации. Власти Индии планируют на первом этапе провести вакцинацию около 300 млн человек. В число вакцинированных людей войдут 30 миллионов врачей, медсестер и других медицинских работников, а также 270 миллионов человек в возрасте старше 50 лет.

В Индии начали кампанию по вакцинации против COVID-19, — Fox News

Для медицинских работников, которые помогли стране справиться с первой волной пандемии, вакцины вселили надежду на то, что все скоро начнут возвращаться к нормальной жизни. «Я очень рада, что я в числе первых получила вакцину», — сказала медсестра Гита Деви. «Я счастлива получить вакцину, произведенную в Индии, и что нам не нужно зависеть от других», — сказала Деви.

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В Индии начали кампанию по вакцинации против COVID-19, — Fox News

«Мы запускаем крупнейшую в мире кампанию по вакцинации и она показывает миру наши возможности», — сказал премьер-министр Индии Наренда Моди. Он умолял граждан не верить «слухам», ставящим под сомнение безопасность вакцин.

4 января Индия одобрила экстренное использование двух вакцин, одну из которых разработали Оксфордский университет и британский производитель лекарств AstraZeneca, а другую — индийская компания Bharat Biotech. На прошлой неделе грузовые самолеты совершили 16,5 млн рейсов в различные города Индии.

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Но сомнения в эффективности индийской вакцины создают препятствия для реализации амбициозного плана. В Нью-Дели врачи больницы Рам Манохар Лохия потребовали использовать вакцину AstraZeneca вместо вакцины, разработанной Bharat Biotech. Профсоюз врачей больницы заявил, что многие из его членов «немного обеспокоены отсутствием проведения полного цикла испытания вакцины».


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 104

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