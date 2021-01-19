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Третий авианосец ВМС Китая может быть спущен на воду в этом году

Главная » Последние новости » Новости мира » Третий авианосец ВМС Китая может быть спущен на воду в этом году
 
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Ожидается, что новый авианосец ВМС Китая Type 003 будет спущен на воду в 2021 году и поступит на военно-морскую службу примерно в 2025 году.

Общие очертания военного корабля уже видны на недавно опубликованных фотографиях. Компоненты авианосца Type 003 в настоящее время собираются на шанхайской верфи Jiangnan Shipyard, информирует enovosty.com/news.

После того, как все компоненты будут готовы, будут установлены верхние конструкции. Поскольку они строятся заранее, сборка и оснащение займут гораздо меньше времени по сравнению со строительством второго авианосца Китая.

Текущий статус указывает на то, что до запуска Type 003 может быть всего несколько месяцев. После этого на авианосце проведут работы по оснащению, будет установлено оборудование, включая радары и сенсорные устройства, будут проведены испытания и судно отправится на ходовые испытания, что может занять около двух лет, а это означает, что военный корабль может поступить на военно-морскую службу в 2024 или 2025 году.

Ранее китайские СМИ предполагали, что военный корабль может быть спущен на воду в 2020 году.

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Китайская государственная телекомпания China Central Television (CCTV) также ожидает, что третий авианосец страны дебютирует в 2021 году.

«2021 год — это год, полный ожиданий, включая авианосец Type 003, а также бомбардировщик H-20. Пришло время, чтобы наше технологическое развитие принесло свои плоды», — сказал Global Times китайский военный эксперт и телеведущий Сун Чжунпин.

Источник: Defenseworld


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