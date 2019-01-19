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Трамп начал снимать оружейное эмбарго с Кипра

Главная » Последние новости » Новости мира » Трамп начал снимать оружейное эмбарго с Кипра
 
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В правительстве Кипра сделали важное заявление. Там подметили, что США позитивно оценивают их вклад в укрепление региональной стабильности.

Никоса Христодулидиса, который занимает должность министра иностранных дел Кипра отметил, что у Дональда Трампа решили снять оружейное эмбарго в отношении их страны, которое было введено еще давно, информирует enovosty.com/news.

Министр подчеркнул, что американское правительство позитивно относятся к тому, что Кипр делает все возможное, чтобы укрепить региональную стабильность и безопасность в стане. Администрация Трампа решила дать возможность Кипру покупать военную технику.

Напомним, что Америка еще в 80-х годах наложила на Кипр эмбарго, чтобы не препятствовать
s="tag" href="https://enovosty.com/tag/tramp" target="_blank">объединению разделенного острова. Напомним, что в 1974 году на островную территорию вошли турки, что и стало причиной разделения острова на две части: греческую и турецкую.

Христодулидис подчеркнул, что Белый дом больше не рассматривает Кипр из-за политических разногласий на острове и до сих пор нерешенного конфликта.

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Ранее стало известно, что в России заявили, что присутствие США на острове, они рассматривают, как «антироссийские планы». Но МИД Кипра считает, что такие заявления Кремля не имеют ничего общего с реальностью.


Автор: Катерина Лукьянчук
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