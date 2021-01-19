Саудовская Аравия начала производить боевые дроны по турецкой технологии

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Саудовская Аравия начала производство дронов Haboob с использованием технологий, предоставленных Турцией.

Изображение дрона Haboob, вооруженного боеприпасами MAM-L компании Roketsan, было опубликовано Advanced Electronics Company (AEC). Новые дроны построены на базе Karayel турецкой фирмы Vestel, информирует enovosty.com/news.

Контракт на производство и ремонт этих дронов в Саудовской Аравии был подписан в ноябре 2017 года.

Компания Infra Defense Technologies из Эр-Рияда ранее рекламировала БПЛА Karayel.

В прошлом году, 27 апреля, Главное управление военной промышленности (GAMI) одобрило создание Infra Defense Technologies 6 дронов в 2021 году и еще 40 в течение пяти лет. Планируется, что проект будет запущен в эксплуатацию в первом квартале 2021 года, а ожидаемые инвестиции составят 200 миллионов долларов.

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Другой беспилотник под названием Asef, построенный компанией Infra, оснащен боеприпасами Roketsan MAM-L и MAM-C. На выставке Dubai Airshow-2019 платформа была оборудована модулем EO / IR Hensoldt Argos II для обеспечения возможности круглосуточного наблюдения.

Известно, что другой БПЛА, разработанный анкарской компанией Esen Engineering и производимый в Саудовской Аравии, оснащен боеприпасами MAM-L и MAM-C.

Источник: Defenseworld