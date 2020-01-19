Канаду парализовали снегопады

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Канаду засыпало снегом. Рекордное количество осадков выпало накануне вечером, 18 января. Из-за снега заблокированными оказались несколько населенных пунктов.

В Канаде разбушевалась непогода. Страну резко засыпало снегом. Сильнее всего заблокированными оказались житель острова Ньюфаундленд. Огромный шар осадков зафиксирован в Парадайз, Сент-Джонсе, Гамбо и Трепасси, информирует enovosty.com/news.

Метеорологи установили, что в текущем году снегопад в Канаде побил рекорд 20-летней давности. На территории Сент-Джонса толщина покрова 18 января составила 76,2 сантиметра. Отметим, предыдущий рекорд был связан с толщиной 68,4 сантиметра.

Также известно, что в городе Авалон некоторые люди даже не смогли выйти из собственных домов сегодня утром. Образовались большие снежные заносы – до 3 метров в высоту. Из-за этого в городе 19 января объявлен режим чрезвычайного положения. Снегоуборочная техника работает без остановок.

Власти Канады призвали оказать помощь жителям провинций, пострадавших от снегопадов.

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Справка. В украинских Карпатах вчера, 18 января, в некоторых местах высота снежного покрова достигала 30 сантиметров. Специалисты зафиксировали на снеголавинном пункте Плай снег высотой 16-26 сантиметров.