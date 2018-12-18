Ёлкин в остроумной карикатуре высмеял возможное объединение России и Беларуси

Главная » Последние новости » Новости мира » Ёлкин в остроумной карикатуре высмеял возможное объединение России и Беларуси Ёлкин в остроумной карикатуре высмеял возможное объединение России и Беларуси

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Президент Беларуси Александр Лукашенко не хочет поступаться суверенитетом своей страны, в то время, как Кремль пытается успокоить его, утверждая, что полного объединения не будет в ближайшее время.

У известного карикатуриста Сергея Ёлкина свой взгляд на это ситуацию. На эту тему он создал остроумную карикатуру, подписав её: «Когда дружба становится настораживающе тесной»:, информирует enovosty.com/news.

Отметим, в пресс-службе президента Беларуси Александра Лукашенко говорят о том, что не намерены обсуждать вопрос объединения, так как он и так уже решен. В свою очередь, Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, также опровергает информацию об объединении.

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