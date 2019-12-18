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В США начались испытания новейшего атомного авианосца CVN 79 (ВИДЕО)

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Компания Huntington Ingalls начала проводить испытания своего новейшего атомного авианосца

Крупнейшая американская кораблестроительная компания Huntington Ingalls начала проводить испытания своего новейшего атомного авианосца Gerald R.Ford — USS John F.Kenned (CVN 79). Об этом сообщает Defence blog , информирует enovosty.com/news.

С помощью шести буксиров John F. Kennedy будет переправлен вниз по реке Джеймс для прохождения испытаний. Авианосец John F. Kennedy должен быть введен в эксплуатацию в 2022 году.

Авианосец Gerald R.Ford — USS John F.Kenned имеет длину 337 м, ширину — 78 м и водоизмещение — около 100 000 тонн. На борту CVN 79 может разместиться около 90 самолётов и вертолётов. На борту планируется размещать самолёты F/A-18E/F Super Hornet, F-35, EA-18G Growler и вертолёты MH-60R/S.

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Ранее сообщалось, что 7 декабря авианосец Gerald R.Ford — USS John F.Kenned был спущен на воду на верфи HII Newport News Shipbuilding и прошел церемонию крещения. Крестной матерью CVN 79 стала дочь Джона Кеннеди, Кэролайн Кеннеди


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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