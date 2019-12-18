В США начались испытания новейшего атомного авианосца CVN 79 (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости мира » В США начались испытания новейшего атомного авианосца CVN 79 (ВИДЕО) В США начались испытания новейшего атомного авианосца CVN 79 (ВИДЕО)

Закрыть Отправить

Компания Huntington Ingalls начала проводить испытания своего новейшего атомного авианосца

Крупнейшая американская кораблестроительная компания Huntington Ingalls начала проводить испытания своего новейшего атомного авианосца Gerald R.Ford — USS John F.Kenned (CVN 79). Об этом сообщает Defence blog , информирует enovosty.com/news.

С помощью шести буксиров John F. Kennedy будет переправлен вниз по реке Джеймс для прохождения испытаний. Авианосец John F. Kennedy должен быть введен в эксплуатацию в 2022 году.

Авианосец Gerald R.Ford — USS John F.Kenned имеет длину 337 м, ширину — 78 м и водоизмещение — около 100 000 тонн. На борту CVN 79 может разместиться около 90 самолётов и вертолётов. На борту планируется размещать самолёты F/A-18E/F Super Hornet, F-35, EA-18G Growler и вертолёты MH-60R/S.

Читайте: Украинская оборонная компания демонстрирует инновационную технологию "прозрачной брони"

Ранее сообщалось, что 7 декабря авианосец Gerald R.Ford — USS John F.Kenned был спущен на воду на верфи HII Newport News Shipbuilding и прошел церемонию крещения. Крестной матерью CVN 79 стала дочь Джона Кеннеди, Кэролайн Кеннеди