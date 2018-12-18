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В России умирает несырьевой сектор экономики

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В то время как сырьевой сектор экономики демонстрирует сверхприбыли от экспорта природных ресурсов, несырьевой сектор экономики находится на грани рецессии

Российская экономика демонстрирует тревожные симптомы увеличения сырьевой зависимости, а несырьевой сектор стремительно теряет рентабельность , информирует enovosty.com/news.

Российская обрабатывающая промышленность находится в состоянии рецессии. В конце третьего квартала ее вклад в российский ВВП сократился на 10%, что оказывает влияние на долгосрочную оценку экономического развития.

Граждане России рекордно увеличивают заем финансовых ресурсов из банковских учреждений, в то время как рентабильность бизнеса уменьшается.

В России также наблюдается падение спроса на промышленную продукцию и сокращение производства сельскохозяйственной продукции (куриного мяса, растительного и сливочного масла), что вызвано, по мнению экспертов, увеличением затрат на производство.

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Кроме того, ослабление российской национальной валюты приводит к тому, что у бизнеса нет возможности инвестировать в развитие производства, так как для привлечения заемных средств необходим крепкий курс. А технологическая отсталость многих российских предприятий приводит к невозможности производить инновационную конкурентоспособную продукцию.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 627

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