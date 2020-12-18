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В Польше работников супермаркета приговорили к лишению свободы за жестокое обращение с живой рыбой

Главная » Последние новости » Новости мира » В Польше работников супермаркета приговорили к лишению свободы за жестокое обращение с живой рыбой
 
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В Польше работников супермаркета засудили за жестокое обращение с карпами

В Польше сотрудников супермаркета приговорили к условному лишению свободы и штрафам за жестокое обращение с карпами. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza, информирует enovosty.com/news.

Еще 10 лет назад эко-активисты были возмущены действиями сотрудников супермаркета, которые держали рыбу без воды, а при продаже паковали в сухие пластиковые пакеты. Сначала эко-активисты проиграли суд. Но при повторном рассмотрении суд признал вину сотрудников супермаркета.

В Польше работников супермаркета приговорили к лишению свободы за жестокое обращение с живой рыбой

Сообщается, что бывшего руководителя рыбного отдела приговорили к одному году лишения свободы, а двоих продавцов – к 10 месяцам лишения свободы. Каролина Кушлевич сообщила, что если речь идет о «четвероногих», то добиться расположения гораздо проще. Но если речь идет о рыбе, то чего-то добиться очень тяжело. Кушлевич отметила, что к рыбе до сих пор относятся как к «второсортному» созданию, как и к птице.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 527

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