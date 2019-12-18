The Washington Times: Российский шпионский корабль собирает разведданные о ВМС США

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По данным американской береговой охраны, российский корабль «Виктор Леонов» проводит шпионские операции у берегов восточной части США

По данным американской береговой охраны, российский корабль «Виктор Леонов» проводит шпионские операции у берегов восточной части Соединенных Штатов и занимается «небезопасной» деятельностью вблизи базы ракет подводных лодок США. Об этом сообщает Билл Герц в издании The Washington Times , информирует enovosty.com/news.

«Береговая охрана США получила сообщение о том, что корабль «Виктор Леонов» осуществляет шпионскую деятельность и создает угрозу другим судам у берегов Южной Каролины и Джорджии», — говорится в уведомлении.

«Судно не включает ходовые огни в условиях ограниченной видимости, не реагирует на другие коммерческие суда, пытающиеся координировать безопасный проход», — говорится в сообщении

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В течение нескольких лет «Леонов» регулярно проводил операции по сбору разведданных на восточном побережье США, наблюдая за крупной военно-морской базой в Норфолке, штат Вирджиния, а также за базой подводных лодок в Кингс-Бей, штат Джорджия. Официальные лица США заявили, что миссия Леонова состоит в сборе разведывательных данных о ядерных подводных лодках и других объектах ВМФ.