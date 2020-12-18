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Российские хакеры атаковали ядерное агентство США, — Bloomberg

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Хакеры России атаковали ядерное агентство США, властей трех штатов и Microsoft

Агентство по ядерному оружию США и по меньшей мере правительства трех штатов были взломаны в рамках предполагаемой кибератаки связанных с Россией хакеров, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Об атаке на свои структуры заявили и в Microsoft. Об этом сообщает ЛІГА.Новости, информирует enovosty.com/news.

В издании отмечают, что речь идет о широкой киберкампании, которую совершили через вредоносный код в продуктах SolarWinds. В то же время, по словам источника Bloomberg, Минэнергетики США и его Национальное управление по ядерной безопасности, которое обслуживает ядерные запасы Америки, стали объектами более крупной атаки.

Пресс-секретарь Минэнергетики Шейлин Хайнс однако заверила, что по данным продолжающегося расследования, взлом не повлиял на «важные функции национальной безопасности». В свою очередь представитель Microsoft Фрэнк Шоу заявил, что компания обнаружила вредоносный код «в своей среде, которую изолировали и удалили». По его словам, компания не нашла доказательств доступа к производственным услугам или данным клиентов, а также признаков того, что системы Microsoft использовались для нападения на других субъектов.

Вдобавок источники, знакомые с более широким правительственным расследованием, сообщили Bloomnerg, что были взломаны правительства трех штатов. При этом они не смогли уточнить, какие именно штаты это были. В агентстве по кибербезопасности США заявили, что атака была «изощренной» и представляет «серьезную опасность» для федерального правительства, правительств штатов, местного самоуправления, критической инфраструктуры и частного сектора.

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Избранный президент США Джо Байден уже заявил, что его администрация с первых дней правления сделает кибербезопасность главным приоритетом. Он пообещал понести значительные расходы, чтобы найти ответственных за атаки. Тем временем Россия пока отрицает свою причастность.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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