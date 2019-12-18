Reuters: Голландские фермеры бастуют против новых экологических норм ЕС (ВИДЕО)

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В Голландии фермеры заблокировали дороги тракторами

В Голландии фермеры заблокировали дороги тракторами и собрались возле офиса национальной телекомпании NOS, протестуя против новых правил загрязнения окружающей среды. Об это сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Массовые протесты начались после того, как в вынесенном новом судебном решении ЕС говорится, что Нидерланды нарушили правила ЕС о загрязнении окружающей среды азотом Фермы являются основным источником выброса азота, наряду со строительной и транспортной промышленностью. Однако фермеры считают, что они не одни виноваты в превышении выбросов азота в атмосферу.

Большое количество тракторов блокировали движение на основных автомагистралях по всей стране. Один тракторист нес плакат с надписью «не будет фермеров, не будет еды».

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Десятки фермеров собрались возле офиса национальной телекомпании NOS. По словам одного из протестующих, фермеры «описываются» в СМИ как бесполезные и зависимые от субсидий субъекты. «Мы не ищем больше денег или лучшего контракта, но хотим больше уважения и меньше правил», — сказал он.