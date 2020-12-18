Производство смартфонов и компьютеров под угрозой, — Reuters

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Производство компьютеров и смартфонов под угрозой из-за дефицита микрочипов

Мировые производители электроники и автомобилей столкнулись с нехваткой микрочипов, что привело к производственным проблемам. Об этом сообщает Reuters , информирует enovosty.com/news.

Проблемы с микрочипами начались после массового приобретения чипов компанией Huawei Technologies, которая приняла решение запастись деталями. Второй причиной является пожар на японском предприятии по производству микрочипов.

На ситуацию с микрочипами также оказал влияние карантин в Южной Азии и протестные акции во Франции.

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Проблемы в Южной Азии вызваны недофинансированием заводов, что привело к невозможности нарастить производство во время роста спроса на ноутбуки, 5G-смартфоны и автомобили. Представитель компании Sand and Wave Дони Чжан сообщил, что индустрия электроники столкнулась с проблемой нехваткой компонентов. И теперь, то, что планировалась произвести за месяц, будет произведено, как минимум, за два.