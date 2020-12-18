«Мы потерпели поражение»: в Швеции провалилась стратегия с мягким карантином

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Король Швеции сообщил, что в стране не удалась стратегия с мягким карантином при борьбе с COVID-19

Король Швеции Карл XVI Густав заявил, что их общенациональная стратегия с мягким карантином при борьбе с коронавирусом не удалась – больницы оказались переполнены, а доверие людей к властям снизилось до минимума, пишет The Guardian. Об этом сообщает ЛІГА.Новости, информирует enovosty.com/news.

«Народ Швеции сильно пострадал в этих тяжелых условиях. Я думаю, что мы потерпели поражение. У нас много умерших и это ужасно», – подчеркнул глава государства.

Уже несколько шведских регионов объявили о том, что вынуждены отложить проведение плановых операций, поскольку поступающих с коронавирусной инфекцией становится все больше. По словам одного из местных директоров здравоохранения Альфа Йонссона, более 25% сделанных тестов оказываются положительными.

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Согласно результатам недавно проведенного соцопроса, доверие к власти у народа составило всего 34% – и это стало рекордно низким показателем для Швеции, в которой рейтинг доверия обычно не падает ниже 50%.