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Китай активизировал военные учения в Южно-Китайском море

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Это часть новой стратегии, направленной на подготовку к «неожиданным противостояниям».

Китайская армия активизировала свои учения в Южно-Китайском море, чтобы подготовиться к «неожиданным столкновениям», согласно сообщению в газете PLA Daily, информирует enovosty.com/news.

В издании говорилось, что военно-морская авиационная часть под командованием Южного театра завершила долгосрочное разведывательное учение раннего предупреждения, в ходе которого участники определили более 10 видов «вражеских» радиосигналов.

«В отличие от учений, проведенных в прошлом году по разведке раннего предупреждения, эти учения были намного более длительными по времени, с самого начала переведены в конфронтационный режим и делали упор на ночные тренировки», — сказал Ян Лян, командир неуказанного подразделения согласно отчету.

«Этот вид учений постоянно бросал вызов ограничениям нашего персонала и оборудования и помогал укреплять боевые возможности армии в чрезвычайных ситуациях».

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Учения были проведены в середине ноября, и в них участвовали две группы военных самолетов. В ходе учений первая партия самолетов поделилась разведданными со второй, которую затем отправили для поиска и сбора информации о группе целей в море.

Неназванный офицер из того же подразделения сказал, что китайские военно-воздушные силы изменили свой подход с пассивного на активный. «Теперь «трудности» и «интеллект» стали более частыми словами в наших упражнениях… и мы разработали подробные планы, чтобы избежать рисков и опасностей в каждой тренировке», — сказал офицер.

По словам Чжоу Ченмина, живущего в Пекине военного эксперта, эти учения заметно отличались от предыдущих учений, когда военные самолеты были заранее проинформированы о «соперниках» и «опасностях», которых они могли ожидать.

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«Это необходимое изменение для китайских военно-воздушных сил, которые завершили начальный этап модернизации, что требует расширения боевых возможностей в реальной конфронтационной ситуации», — сказал Чжоу.

Соединенные Штаты провели не менее 85 совместных военных учений со своими союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе в 2019 году, стремясь противостоять подъему Пекина, особенно в Южно-Китайском море, согласно Инициативе по исследованию стратегической ситуации в Южно-Китайском море.

Посредством этих учений США повышают свою совместимость с другими странами и усиливают военное присутствие, чтобы сдержать рост Китая как морской державы.

Китай и США, крупнейшие в мире две экономики, были вовлечены в ожесточенную торговую войну с начала 2018 года, которая обострила двусторонние связи по ряду направлений, включая обмены между военными.

Обе страны достигли соглашения «первой фазы» по выходу из тупика в пятницу, что дало положительные сигналы фондовым рынкам по всему миру, но оставило вопросы о том, как далеко может пойти эта сделка, чтобы уменьшить более широкую напряженность.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 84

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