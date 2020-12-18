Главе МИД РФ Лаврову подарили украденную в Украине старинную икону (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Главе МИД РФ Лаврову подарили украденную в Украине старинную икону (ФОТО) Главе МИД РФ Лаврову подарили украденную в Украине старинную икону (ФОТО)

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Лидер боснийских сербов подарил Сергею Лаврову украденную в Луганске драгоценную древнюю икону Святого Миколая.

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко сообщил, что посольство Украины направило официальную ноту МИД Боснии и Герцеговины с требованием предоставить объяснения и полную информацию о вручении главе МИД РФ Сергею Лаврову вывезенной из оккупированного Луганска старинной иконы, информирует enovosty.com/news.

Украинская сторона ожидает встречи с официальными представителями МИД Боснии в ближайшие дни, требуя объяснений, как позолоченная трехсотлетняя икона с печатью собственности УССР попала в страну из оккупированного Луганска, и почему ее отдали Лаврову.

Дипломаты потребовали срочно предоставить информацию о реликвии, а также способствовать ее немедленному возвращению в Украину.

«Посольство утверждает, что икона — культурное наследие Украины», — заявила глава МИД Боснии Бисеру Туркович.

Она подчеркнула, что посольство Украины ожидает скорейших разъяснений такого поступка и намерено выяснить, как икона могла оказаться на Балканах.

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний считает инцидент в Сараево «политическим жестом» в сторону России.

«Это такой политический жест в сторону Российской Федерации, потому что эта икона именно как раз с той территории, которая сейчас находится, к сожалению, в оккупации», — сказал в интервью Радио Свобода митрополит Епифаний.

Позолоченная православная икона Святого Миколая была подарена Лаврову главой президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком. На обороте реликвии стоит печать с надписью «Нарком образования УССР».