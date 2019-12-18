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Американские войска собираются получить новое снаряжение

Главная » Последние новости » Новости мира » Американские войска собираются получить новое снаряжение
 
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От улучшенного прибора ночного видения до лучших шлемов — вот что американские войска могут увидеть в следующем году.

Американские солдаты и морские пехотинцы могут ожидать появления нового снаряжения в своих наборах в начале следующего десятилетия, от улучшенного бронежилета до лучших снайперских винтовок и гранатометов, информирует enovosty.com/news.

Вот краткий взгляд на новую экипировку, которая будет направлена американским пехотным войскам в новом году.

Улучшенные приборы ночного видения

Армии усиленные очки ночного видения

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В сентябре армия начала поставлять приборы с усиленным ночным видением (ENVG-B) солдатам из 2-й бригадной боевой группы 1-й пехотной дивизии.

Новое защитное снаряжение для солдат

Армейский шлем Интегрированная система защиты головы

После нескольких лет развития армия начала демонстрировать свои новые бронежилеты, боевые шлемы и защитное снаряжение.

Новое оружие для морских пехотинцев

Солдаты армии США Модульная система пистолета M17 пистолет пистолет

В то время как в армию начали поставлять Sig Sauer P320, который Пентагон принял в качестве M17 в рамках модульной системы пистолета в 2017 году, морские пехотинцы наконец-то получат компактный вариант M18, начиная с третьего квартала 2020 финансового года.

Модернизированные безоткатные винтовки Carl Gustaf для солдат и морпехов

Карл Густав М3 Афганистан

В феврале армия подписала многолетнее соглашение с Saab Dynamics AB на поставку модернизированных многозарядных винтовок M3E1 Carl Gustaf диаметром 84 мм без отдачи для замены существующих систем M3.

Само по себе это замечательно, но тот факт, что Saab также работает над боеприпасами с лазерным наведением для системы совместно с Raytheon, делает предстоящее обновление огневой мощи еще более взрывоопасным.

Новый гранатомет для морских пехотинцев

Гранатомет морской пехоты М320А1

После нескольких лет испытаний морской пехотинец готов поставить гранатомет M320A1 для пехотных отрядов в качестве замены для M203.

Новая снайперская система для морских пехотинцев

Снайперская винтовка морской пехоты Mk13 Mod 7

Зачем ждать до 2020 года? Снайперская винтовка Mk13 Mod 7, которую морской пехотинец выбрал в качестве крайне необходимой и давно назревшей замены для снайперской системы M40, которой обладают морские пехотинцы после войны во Вьетнаме, наконец, достигла полной боеспособности в начале этого года после всесторонних испытаний, и новая система теперь доступна у снайперов и разведывательных морских арсеналов.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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