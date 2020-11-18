В Сети показали воздушную дозаправку китайского самолета J-20

Главная » Последние новости » Новости мира » В Сети показали воздушную дозаправку китайского самолета J-20 В Сети показали воздушную дозаправку китайского самолета J-20

Закрыть Отправить

Новый заправщик китайского транспортного самолёта Y-20, по сообщениям, проводил воздушную дозаправку самолета J-20, который может расширить радиус действия до 8000 км и радиус боя до 300 км.

Несанкционированная фотография, распространяемая в социальных сетях, показывает, как Y-20 тащит в воздухе заправочный шланг, а J-20 приближается сзади, что похоже на дозаправку в воздухе. Если это правда, это говорит о том, что данный вариант танкера входит в финальную стадию испытаний, информирует enovosty.com/news.

Танкер Y-20 способен заправлять топливом даже стратегические самолеты, такие как бомбардировщик H-6N, дебютировавший в октябре 2019 года. Последний может нести вооружение, включая баллистические ракеты воздушного базирования и гиперзвуковые ракеты.

Транспортные самолеты Y-20

Читайте: У Мережі показали повітряну дозаправку китайського літака J-20

После дозаправки в воздухе от воздушного танкера Y-20 J-20 может увеличить дальность полета и боевой радиус до 8000 км и 3000 км соответственно. Самолет сможет пролететь более 10 000 км для межконтинентальных перелетов, сообщил в понедельник военный журнал Ordnance Industry Science Technology, расположенный в Сиане, провинция Шэньси на северо-западе Китая.

«Судя по фотографии, заправщик Y-20 использовал систему заправки топливом из шлангов, а J-20 — заправочный зонд», — сообщил Global Times во вторник Фу Цяньшао, эксперт по военной авиации Китая.

Источник: Defenseworld