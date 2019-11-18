Associted Press: Северная Корея не заинтересована в безрезультатных переговорах с США

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Ким Че Гван сообщил, что КНДР не заинтересована в безрезультатной встречи с Дональдом Трампом

Представитель МИД Северной Кореи Ким Че Гван ответил на твит президента США Дональда Трампа о предстоящей встрече с Ким Чен Ыном и сообщил, что КНДР не заинтересована в том, чтобы Трамп проводил безрезультатную встречу. Об этом сообщает Associted Press, информирует enovosty.com/news.

После решения США о прекращении совместных учений с Южной Кореей Трамп в своем сообщении в Twitter призвал Ким Чен Ына «действовать быстро и договориться» и намекнул на следующий саммит между ними фразой: «До скорой встречи!»

«Мы больше не заинтересованы в таких переговорах, которые ничего не приносят нам. Поскольку мы ничего не получили взамен, мы больше не будем дарить президенту США что-то, чем он может похвастаться и получить компенсацию за успехи, которыми так гордится президент Трамп», — говорится в заявлении Ким Че Гвана

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