Президентом Европейского центробанка утвердили Кристин Лагард
Президентом Европейского центрального банка утвердили Кристин Лагард
На сайте Европейского совета сообщается, что на заседании Совета ЕС в Брюсселе Кристину Лагард утвердили на посту президента Европейского центрального банка, информирует enovosty.com/news.
В сообщении говорится, что Кристин Лагард назначили президентом Европейского центрального банка на 8 лет.
Лагард заменит на посту действующего президента Европейского центробанка Марио Драги с 1 ноября 2019 года.
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Окончательное решение о назначении Лагард Совет ЕС принял на основании рекомендаций Европейского парламента и руководства Европейского центрального банка. Напомним, ранее Кристин Лагард возглавляла Международный валютный фонд.