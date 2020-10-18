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Китай испытывает в Тибете пусковые установки наземных мин

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Народно-освободительная армия Китая (НОАК) недавно провела учения с боевой стрельбой из своих реактивных минных установок, которые за короткое время разложили большое количество мин над заданным районом.

Испытания, проведенные в Тибете, приведут к «быстрой блокировке региона во время боевых действий», сообщили государственные СМИ. В сообщении говорится, что большое количество мин предназначено для создания наземного минного поля, которое будет препятствовать мобильности вражеских формирований, информирует enovosty.com/news.

Бригада Тибетского военного командования НОАК направила несколько реактивных минометов на грузовых автомобилях на полигон на высоту более 4300 метров и провела испытательные стрельбы в смоделированных боевых сценариях, говорится в заявлении командования.

Испытания достигли своей цели — дистанционно создавать препятствия и устанавливать мины по всему региону.

В соответствии с видеозаписью, приложенной к заявлению, один грузовик перевозит 40 стволов для запуска ракет, а ракетные мины запускаются через короткие промежутки времени. Мины, которые он запустил, разбросаны по поверхности, а не закопаны в землю.

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В отчете говорится, что грузовик может создать временное минное поле на пути вражеской армии и замедлить его продвижение, или он может использоваться для временной защиты периметра и блокировки бреши в линии обороны.

Мины будут находиться на поверхности земли, а не закопаны в землю, что облегчит их обнаружение и разборку. Но их будет достаточно, чтобы замедлить врага, особенно использующего крупную технику, во время временной блокировки и получить решающее преимущество во времени, сообщает Global Times.

Китай испытывает в Тибете реактивные установки наземных мин

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Китайская фугасная мина Type 84

Хотя тип используемой мины не был указан в сообщениях китайских государственных СМИ, это могла быть мина Type 84, которая является наземной миной с воздушным рассредоточением.

Мина прикреплена к ракете ПТМЛ Type 122-15 и запускается с системы залпового огня БМ-21 Град. Как только ракета запускается, ее голова взрывается, выбрасывая мины, которые затем спускаются на парашютах.

Испытание по установке мин проводится на фоне напряженных отношений Китая с Индией. Согласно совместному заявлению, опубликованному ранее на этой неделе, седьмой раунд встречи высших командиров Китая и Индии был «позитивным, конструктивным и способствовал углублению взаимопонимания между обеими сторонами».

Источник: Defenseworld


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