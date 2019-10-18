Эксперты предупреждают, что план Турции наводнить Европу миллионами беженцев является реальной и опасной угрозой

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Турецкие угрозы отправить миллионы сирийских беженцев в Европу, если Анкара будет наказана за военное вмешательство в северо-восточной Сирии, заслуживают внимания

Официальный представитель правительства Греции сообщил изданию Business Insider, что Эрдоган не блефует и что Турция может «немедленно отправить около 500 000 беженцев» в Европу. , информирует enovosty.com/news.

Европейские правительства опасаются повторения кризиса мигрантов 2015 года, когда более миллиона мигрантов приехали в Европу с Ближнего Востока.

Угрозы Турции отправить миллионы сирийских беженцев в Европу, если Анкара будет осуждена за военное вмешательство на северо-востоке Сирии, вполне реальны, сообщают представители европейских и турецких чиновников.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил переместить в Европу большинство из примерно 3,6 миллиона сирийских беженцев, находящихся в настоящее время в Турции, если ЕС будет вмешиваться в турецкую военную операцию на северо-востоке Сирии.

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Эрдоган настаивает, что его план по созданию новой зоны безопасности вдоль границы необходим для размещения сотен тысяч беженцев, даже несмотря на то, что международное сообщество выразило серьезную обеспокоенность по поводу того, что это равносильно этнической чистке.

В своей речи перед своей партией AKP Эрдоган предупредил, что любое осуждение со стороны Европы приведет к «отправке 3,6 миллиона беженцев в ЕС».

По словам чиновников, угрозы Эрдогана могут показаться грандиозными, но они вполне заслуживают доверия.

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«Он может это сделать», — сказал один из сотрудников Министерства внутренних дел Греции.

Это мнение было частично подтверждено сотрудником турецкой полиции в прибрежном городе Измир, который является основным плацдармом для беженцев, отправляющихся в Грецию и, следовательно, на острова ЕС у побережья.

«Отправлять по 10 000 беженцев в день — это легко», — сказал сотрудник полиции, пожелавший остаться неизвестным.

«В Турции сейчас проживает миллион сирийцев, и если ЕС не хочет, чтобы мы вернули их обратно в Сирию, мы направим их в Европу».

«Европа не справиться с повторением 2015 года, и Эрдоган знает это, наши руки связаны перед лицом этих угроз», — сказал греческий чиновник, ссылаясь на лето 2015 года, когда более миллиона беженцев приехали в европейские страны.

«Европа хочет запретить нам бороться с террористами в Сирии, США хотят сотрудничать с этими террористами, турецкий ответ будет решительным», — сказал представитель турецкой полиции. «Европа не может бороться с беженцами, которых мы можем отправить в любое время», -добавил он.

В заявлении европейские члены Совета Безопасности ООН призвали к немедленному прекращению турецкого наступления на границе Сирии.

«Мы глубоко обеспокоены турецкой военной операцией», — говорится в совместном заявлении пяти европейских членов СБ ООН — Великобритании, Франции, Германии, Бельгии и Польши.

«Возобновление вооруженных боевых действий на северо-востоке еще больше подорвет стабильность всего региона, усугубит страдания гражданского населения и провоцирует дальнейшие перемещения», — говорится в заявлении заместителя посла Германии в ООН Юргена Шульца. Но «глубоко обеспокоенный» — это не то же самое, что готовый применить санкции. Особенно, если есть угроза повторения эмигрантского кризиса 2015 года.