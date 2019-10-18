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Британские истребители F-35B впервые приземлились на новый авианосец в Великобритании

Главная » Последние новости » Новости мира » Британские истребители F-35B впервые приземлились на новый авианосец в Великобритании
 
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Это первый раз, когда британские самолеты приземлились на британский авианосец после выхода на пенсию Harrier GR9 в 2010 году.

Министерство обороны Соединенного Королевства объявило 13 октября 2019 года, что британские «Молнии» F-35B (это не опечатка, Великобритания фактически приняла обозначение «Молния» вместо «Молния II», используемого всеми другими странами) приземлились на новый авианосец HMS Queen Elizabeth, который в настоящее время отправляется из восточного побережья США для развертывания «Westlant 19» Carrier Strike Group, информирует enovosty.com/news.

Авианосец ВМС Великобритании F-35B Queen Elizabeth

Истребители F-35B на борту британского авианосца HMS Queen Elizabeth, 13 октября 2019 года. LPhot Kyle Heller / Министерство обороны Великобритании

Эксплуатационное испытание 1, как его назвали среди экипажа, проводится после первого испытания в 2018 году на USMC F-35 и предназначено для проверки персонала и воздушных судов на предмет их совместимости с перевозчиком.

В настоящее время задействованы четыре самолета F-35, один из которых эксплуатируется 17 (резервной) эскадрильей испытаний и оценки (TES), и прибыл из AFB Эдвардса, а три, управляемые силами Великобритании, прибыли из RAF Marham.

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Примечательно, что самолеты RAF Marham F-35 используют новые коды на основе кода конструкции планера, предоставленного Lockheed Martin.

Авианосец ВМС Великобритании F-35B Queen Elizabeth

Истребитель F-35B на борту британского авианосца HMS Queen Elizabeth, 13 октября 2019 года. LPhot Kyle Heller / Министерство обороны Великобритании

Это развертывание представляет собой первый случай, когда британский истребитель эксплуатируется с британского авианосца с момента выхода на пенсию Harrier GR9 в 2010 году, когда с авианосца HMS Ark Royal в последний раз взлетели четыре самолета.

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«Ark Royal» также был выведен из эксплуатации на следующий год после этого, оставив Королевский флот без авианосца до тех пор, пока HMS Queen Elizabeth не был введен в эксплуатацию в 2017 году.

Испытания во время «Westlant 19» включают планирование миссии, вооружение самолета с помощью высокоавтоматизированной системы обращения с кораблем, выполнение полетов и разбор полетов по завершении.

Испытания будут проводиться 17 TES, которая является объединенной эскадрой Королевских военно-воздушных сил и Королевского военно-морского флота с тех пор, как она встала на авиабазе Эдвардс в 2013 году, вместе с персоналом из Lightning Force, как указано в официальном релизе. Lightning Force в настоящее время состоит из 207-й эскадрильи и 617-й эскадрильи, но, что интересно, только последняя упоминается в патче развертывания.

Авианосец ВМС Великобритании F-35B Queen Elizabeth

Истребитель F-35B на борту британского авианосца HMS Queen Elizabeth, 13 октября 2019 года. LPhot Daniel Shepherd / Министерство обороны Великобритании

Командир крыла Адам Керд, офицер 17-й эскадрильи, первым приземлился на борту авианосца, и это была также его первая посадка на авианосец: «Это первый раз, когда я приземлился на борт авианосца — быть в таком удивительном самолете, как UK Lightning, это нечто особенное. Это момент гордости не только для меня, но и для всей команды».

С момента поставки первого F-35B Великобритания и США тесно сотрудничали в разработке будущей группы Carrier Strike Group, о чем заявил контр-адмирал Мартин Коннелл, помощник начальника военно-морского штаба по авиационной атаке Королевского флота: «Самолеты UK Lightning в HMS Queen Elizabeth впервые стали важной вехой для авиации Королевского флота и Королевских военно-воздушных сил, а также для развития возможностей Carrier Strike Group 5-го поколения. Коллеги в Соединенных Штатах были невероятны и, несомненно, помогли приблизить нас к этому моменту: сделать историю морской авиации».

Авианосец ВМС Великобритании F-35B Queen Elizabeth

Истребитель F-35B на борту британского авианосца HMS Queen Elizabeth, 15 октября 2019 года. LPhot Kyle Heller / Министерство обороны Великобритании

Соединенное Королевство планирует объявить о первоначальных эксплуатационных возможностях для Carrier Strike Group к концу 2020 года, а в 2021 году будет совершено первое оперативное развертывание HMS Queen Elizabeth, с которого начались полеты F-35 из эскадрильи RAF 617 и из эскадрильи F-35B USMC.

HMS Queen Elizabeth — головной корабль серии из двух новейших британских авианосцев. Корабль был достроен в 2016 году, а его приведение в полную боевую готовность запланировано на 2020 год. Авиакрыло «королевы» будет состоять из истребителей-бомбардировщиков F-35B Lightning II и вертолётов Merlin (до 40 машин с возможностью расширения авиакрыла до 70 единиц), кроме того, авианосец сможет нести ударные и тяжёлые военно-транспортные вертолёты, а также конвертопланы V-22 Osprey. Базовое авиакрыло будет насчитывать 12 F-35B, экипаж — около 700 человек (плюс 300 человек из состава авиакрыла), при полной боеготовности корабль сможет вмещать до 1600 человек.


Автор: Оксана Ельченко
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