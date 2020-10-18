Беларусь не сдается: на кургане Мицкевича оппозиционеры развернули огромный флаг (ФОТО)
В Беларуси продолжаются акции протестов против фальсификации выборов президента.
Фото: Tut.by
Сегодня 71-й день после выборов президента в Беларуси. Все это время в стране не стихают акции протеста, не прекращаются задержания их участников. Вчера был женский марш, а также акция протеста студентов. , информирует enovosty.com/news.
Сегодня утром люди развернули большой бело-красно-белый флаг на кургане Мицкевича, сообщает TUT.BY
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После массовых протестов в субботу, столица Беларуси Минск оцеплена силовиками, с самого утра на проспекте Независимости появилась военная техника. Сегодня в городе должен пройти «Партизанский марш».
Также в Сети появились видео задержания студентов 17 октября: