Беларусь не сдается: на кургане Мицкевича оппозиционеры развернули огромный флаг (ФОТО)

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В Беларуси продолжаются акции протестов против фальсификации выборов президента.

Фото: Tut.by

Сегодня 71-й день после выборов президента в Беларуси. Все это время в стране не стихают акции протеста, не прекращаются задержания их участников. Вчера был женский марш, а также акция протеста студентов. , информирует enovosty.com/news.

Сегодня утром люди развернули большой бело-красно-белый флаг на кургане Мицкевича, сообщает TUT.BY

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После массовых протестов в субботу, столица Беларуси Минск оцеплена силовиками, с самого утра на проспекте Независимости появилась военная техника. Сегодня в городе должен пройти «Партизанский марш».

Также в Сети появились видео задержания студентов 17 октября: