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Армия США превратится в многодоменную силу к 2035 году

Главная » Последние новости » Новости мира » Армия США превратится в многодоменную силу к 2035 году
 
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Руководство армии США намерено преобразовать все силы армии США в многодоменную армию к 2035 году, чтобы эффективно выполнять свои функции по обеспечению обороны США

Армия США превратится в многодоменную силу к 2035 году. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Руководство армии США намерено преобразовать все силы армии США (Регулярную армию, Национальную гвардию, Армейский резерв и другие силы) в многодоменную армию к 2035 году, чтобы эффективно выполнять свои функции по обеспечению обороны США и сохранению позиций в качестве глобального лидера

Сегодняшние проблемы глобальной безопасности не просто меняются — они усиляются быстрее, чем когда-либо прежде. Противники очень адаптивны и противостоят нам во всех областях, включая воздух, море, космос, землю и киберпространство.

Ближайшие конкуренты, такие как Китай и Россия, стремятся к достижению своих целей, используя многочисленные уровни противостояния (сушу, море, воздух, космос и киберпространство) во всех областях для внесения разногласий и разделения США с их союзниками

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Армия США превратится в многодоменную силу к 2035 году

Американские конкуренты будут стараться достичь своих целей с помощью комбинирования различных видов вооружения, особенно ракет большой, средней и малой дальности, вооруженных сил, интегрированных средств противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и кибератак. Кроме этого, будут использованы большое количество политических и информационных инструментов.

Новая концепция многодоменных операций обеспечит способность армии противостоять любому противнику и побеждать в любом конфликте. Напомним «многодоменные» операции предполагают согласованность армии в проведении атак как на земле, в космосе, так и в киберпространстве

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Автор: Оксана Ельченко
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