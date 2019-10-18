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Американская разведка обнародовала новые данные о ядерной аварии под Архангельском в августе

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Авария около военного полигона Нёнокса в Архангельской области России могла случиться не из-за неудачных ракетных испытаний

В отчете чиновника Госдепартамента США на этой неделе дается более четкая картина того, как произошла авария 8 августа на секретном российском полигоне, информирует enovosty.com/news.

На фоне утаивания информации со стороны России и спекуляций аналитиков, отчет дает более четкую картину того, как произошла авария, в которой погибли семь россиян.

Ядерная авария 8 августа возле Нёнокса, Россия, была вызвана ядерной реакцией, которая произошла, когда россияне пытались найти и поднять крылатую ракету с ядерной установкой, утонувшую в Белом море после неудачного испытания в прошлом году.

Доклад бюро Государственного департамента по контролю над вооружениями Томаса Г. ДиНанно положил конец месяцам спекуляций и догадок о точной причине аварии, в котором погибли семь россиян.

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Тогда как эксперты еще в августе определили, что причиной аварии был взрыв ядерного реактора, крылатой ракеты 9М730 «Буревестник», которую в НАТО называют «SSC-X-9 Skyfall», в докладе ДиНанно видна более четкая картина того, как именно произошла авария.

«Соединенные Штаты определили, что взрыв возле Нёнокса был результатом ядерной реакции, произошедшей во время перемещения российской крылатой ракеты с ядерной установкой», — написал чиновник. «Ракета находилась на дне Белого моря с момента неудачного испытания в начале прошлого года в непосредственной близости от крупного населенного пункта», — указано в отчете ДиНанно.

Старший научный сотрудник Центра исследований проблем нераспространения им. Джеймса Мартина Джошуа Поллак, считает, что в докладе подтверждаются первые выводы экспертов Центра.

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«Единственное, что удивляет, так это то, что ядерный реактор мог находится на морском дне очень долго», — сказал он.

После аварии российские официальные лица заявили, что не обязаны делиться данными, которые могли бы помочь указать причину аварии, сообщает The New York Times.

Чиновники также отказались сообщить врачам, лечащим пострадавших от взрыва, что они подверглись воздействию ядерного излучения, и попросили персонал больницы подписать соглашение о неразглашении.

Российские государственные СМИ сообщили в то время, что взрыв был вызван реактивным двигателем с жидким топливом, который сдетонировал во время испытания, что не объясняет скачка уровня радиации в этом районе после аварии. К концу августа российский чиновник признал, что авария была «связана с разработкой оружия, над которым работали после выхода США из Договор о баллистических ракетах «, сообщает New York Times.

Доклад ДиНанно все еще оставляет нераскрытыми некоторые вопросы. До сих пор неясно, почему реактор взорвался сразу после того, как его подняли из воды.


Автор: Оксана Ельченко
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