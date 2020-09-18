В Евросоюзе растет число заболевших COVID-19: ВОЗ призывает страны ЕС к «региональной согласованности»

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ВОЗ призывает страны ЕС к «региональной согласованности» на фоне растущего числа заболеваний COVID-19

Европейский директор Всемирной организации здравоохранения доктор Ханс Клюге призвал страны ЕС к «региональной согласованности» и недопустить сокращение периода карантина. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Ханс Клюге сказал, что «даже небольшое сокращение продолжительности карантина» может оказать существенное влияние на распространение вируса, который в этом месяце опять начал распространяться «тревожными темпами».

Клюге настаивал на том, что страны должны сокращать стандартный двухнедельный период карантина только в том случае, если это научно обосновано. При необходимости он предложил созывать научные дискуссии.

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По его словам, в Европейском региональном бюро ВОЗ за последнюю неделю было зарегистрировано более 300 000 подтвержденных случаев коронавируса, а более половины стран сообщили о стремительном росте случаев заболевания за последние две недели.

Он призвал к «региональной согласованности» и сказал, что реакция Европы была эффективной, когда она «была быстрой и решительной. Но вирус был безжалостным всякий раз, когда преобладала дезинформация.