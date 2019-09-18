В США для военных создают мягкие и легкие бронежилеты

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Американские ученые создают для военных мягкие и легкие бронежилеты

Американские ученые создают для армии США легкую пластиковую броню, которая может быть использована в качестве основы для разработки новых бронежилетов, усовершенствованных боевых шлемов, баллистических плит или даже боевых машин. Об этом сообщает Defence Blog, информирует enovosty.com/news.

Исследователи уже создали легкий пластик, который в 14 раз прочнее и в восемь раз легче стали, и, по мнению экспертов, идеально подходит для бронежилетов. «Материал жесткий и прочный. Он может быть применим к жилетам, шлемам и другим видам бронеодежды, а также к защитной броне для кораблей, вертолетов и других транспортных средств», — сказал профессор кафедры машиностроения и аэрокосмической техники Шэньцян Рен.

Большая часть материала представляет собой усовершенствованную версию полиэтилена, называемого полиэтиленом сверхвысокой молекулярной массы, или СВМПЭ, который используется для изготовления таких изделий, как искусственные бедра и медиаторы.

При проектировании СВМПЭ исследователи изучали перламутр, который создают моллюски, превращая форму карбоната кальция в структуру, напоминающую переплетенные кирпичи. Как и перламутр, исследователи разработали материал, который должен иметь чрезвычайно прочную внешнюю оболочку с более гибкой внутренней основой, способной деформировать и поглощать снаряды.

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«Работа профессора Рена по разработке СВМПЭ для значительного улучшения ударной прочности может привести к появлению нового поколения легкой брони, обеспечивающей как защиту, так и мобильность для солдат», — сказал руководитель программы Эван Раннерстрем.

Это так называемая мягкая броня, в которой мягкие, но плотно сплетенные материалы создают очень прочную сеть, способную остановить пули. KEVLAR — известный пример. Материал также обладает высокой теплопроводностью. Способность быстро рассеивать тепло дополнительно помогает поглощать энергию пуль и других снарядов.

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Команда также экспериментировала с СВМПЭ, добавляя наночастицы кремнезема, и обнаружила, что крошечные частицы химического вещества могут улучшить свойства материала и потенциально создать более прочную броню. «Эта работа демонстрирует, что правильные подходы к проектированию материалов могут оказать большое влияние на технологии армии», — сказал Раннерстрем.