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В ООН сообщили о возможности появления «железного занавеса» в Европе, — The Guardian

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В ООН предупреждают о появлении "железного занавеса" в Европе

В ООН сообщили о возможности появления нового «железного занавеса» в Европе. Об этом было сказано на дебатах в Женеве, информирует enovosty.com/news.

Докладчик ООН по Беларуси Анаис Марин призвала не допустить опускания на Европейском континенте нового железного занавеса. Чрезвычайная сессия ООН, посвященная Беларуси, проходила при участии 47 представителей Совета по вопросам прав человека. На сессии выступила белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская.

В ООН сообщили о возможности появления «железного занавеса» в Европе, — The Guardian

Во время дебатов Марин отметила, что в Беларуси ситуация с защитой прав человека «катастрофическая». Более 10 тысяч активистов были «жестоко арестованы», из которых более 1000 человек сильно избиты, а 500 человек подвергались пыткам. Марин призвала белорусские власти отпустить задержанных «по политическим обвинениям».

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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