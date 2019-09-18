Reuters: В РФ из-под стражи освободили оппозиционера благодаря учителям и священникам

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В РФ из-под стражи освободили оппозиционера благодаря учителям и священникам

В среду московский суд освободил оппозиционера из-под стражи благодаря школьным учителям и православным священникам, которые подписали открытое письмо к кремлевским властям, — сообщает Том Балмфорт в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Суд освободил Айдара Губайдулина, которому грозил большой срок тюремного заключения.

Ранее видные культурные деятели потребовали от властей освобождения начинающего актера Павла Устинова. Поп-звезды и кинозвезды заявили, что Устинов не принимал участия в митинге и не сопротивлялся аресту. Напомним, летом полиция арестовала более двух тысяч человек на акциях протеста. Несколько демонстрантов были приговорены к тюремному заключению.

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В среду более 700 школьных учителей подписали открытое письмо, осуждающее «множество несправедливых приговоров, вынесенных в нарушение конституции …» «Люди … были арестованы без причины, избиты, осуждены и приговорены к лишению свободы или крупным денежным штрафам без доказывания их вины …», — говорится в заявлении.

В другом открытом письме, подписанном более 70 православными священнослужителями, говорится, что приговоры были несоразмерно суровы и, по-видимому, были направлены на запугивание протестов. Они призвали пересмотреть приговоры.