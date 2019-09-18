Reuters: ЕС предупреждает Британию о риске Brexit без соглашения

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ЕС предупреждает Британию о риске Brexit без соглашения

Европейский союз предупредил Великобританию, что у нее осталось всего шесть недель до заключения соглашения по Brexit, — сообщают Робин Эммотт и Габриэла Басзинска в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал ему в понедельник, что Лондон все еще хочет заключить соглашение, но 31 октября в любом случае покинет ЕС с соглашением или без.

«Осталось совсем немного времени … Риск бездействия очень реален», — сказал Юнкер. «Настало время для Brexit», — сказал депутат Европарламента Мэтью Паттен. Позже большинство депутатов проголосовали за резолюцию о продлении запланированной даты выхода Великобритании из ЕС, которая не имеет обязательной силы, но имеет политический вес.

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Британия вряд ли представит полный набор подробных письменных предложений о том, как она хотела бы, чтобы существующий текст соглашения по Brexit был изменен до конца месяца. «Если это так, саммит ЕС закончится ничем. Чтобы заключить соглашение, оно должно быть подготовлено заранее»., — сказал дипломат ЕС.